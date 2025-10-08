O confronto entre Flamengo e Palmeiras, no 2º turno do Brasileirão 2025, ganha cada vez mais contornos dramáticos de uma rivalidade que se tornou gigante nos últimos anos. Em entrevista exclusiva ao jornalista André Hernan, Andreas foi questionado se comemoraria caso marcasse contra o Flamengo. O jogador foi categórico na resposta, que viralizou e irritou torcedores rubr-negros.

- Se eu fizer gol, estou no Palmeiras. Tudo que fizeram por mim, o carinho pela minha família... Se fizer gol, vou comemorar. É do futebol, estou defendendo o Palmeiras, é o meu clube. Se rolar gol, vai ter comemoração - disse.

Flamengo e Palmeiras disputam rodada após a rodada a taça do Campeonato Brasileiro e ambos continuam vivos na disputa da Libertadores. O próximo confronto entre os dois clubes está marcado para o próximo domingo, dia 19 de outubro, após a paralisação do campeonato para a Data Fifa.

Antes disso, o Flamengo enfrenta o Botafogo, com mando de campo alvinegro, e o Palmeiras enfrentam Juventude e Bragantino.

Flamengo e Palmeiras disputam Brasileirão 2025 ponto a ponto

A disputa pelo título do Brasileirão está acirrada, especialmente entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, que formam o pelotão de frente com uma diferença pequena de pontos. Palmeiras e Flamengo estão empatados na liderança com 55 pontos cada, mas o Palmeiras tem um jogo a menos (25 contra 26 do Flamengo).

O Cruzeiro vem logo atrás com 52 pontos, mas já disputou 27 partidas, o que significa que jogou mais que os líderes.

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 x 0 no primeiro turno (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Palmeiras tem a vantagem do jogo a menos, o que pode colocá-lo na frente se vencer a partida pendente. O Flamengo impressiona pelo saldo de gols (+37), mostrando um ataque forte e defesa sólida. O Cruzeiro, apesar de ter jogado mais, mantém a pressão e pode se aproximar com tropeços dos líderes.

Os demais times, como Botafogo, Bahia e Mirassol, estão com 43 pontos, mas com distâncias que tornam a briga pelo título mais concentrada no top 3 por enquanto. Ainda restam cerca de 11 a 13 rodadas (o campeonato tem 38 no total), então muita coisa pode mudar.