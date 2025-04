Cléber Xavier chega ao CT Rei Pelé para assinar com o Santos

Cléber Xavier, contratado para substituir Pedro Caixinha no comando do Santos, já está no CT Rei Pelé. O novo treinador santista chegou na manhã desta terça-feira (29) e deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas. O comandante de 61 anos vai assinar até dezembro de 2025.

Esta será a primeira experiência de Cléber como técnico principal. Ele chega acompanhado de Matheus Bachi, filho de Tite, e do preparador físico Fábio Mahseredjian. Os três integraram a comissão técnica da Seleção Brasileira nos últimos anos.

O novo técnico do Santos deve comandar o primeiro treino nesta terça-feira (29) e estrear na partida contra o CRB, nesta quinta-feira (1º), às 18h, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

Carreiras e títulos de Cléber Xavier

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Cléber Márcio Serpa Xavier, trabalhou com Tite por 24 anos e acumula passagens como auxiliar em clubes tradicionais, como Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, além da Seleção, no qual disputou duas Copa do Mundo. Como treinador em categorias de base, trabalhou em Internacional e Grêmio.

Cléber Xavier, conhecido nos bastidores como "Clebinho", empilhou taças ao lado de Tite. Pelo Grêmio, foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil, enquanto no arquirrival Internacional levantou a taça da Copa Sul-Americana e do Gauchão em 2008.

No Corinthians, viveu uma das fases mais vitoriosas da história do clube, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), além das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013.

Já no Flamengo, integrou a comissão que venceu o Campeonato Carioca de 2024. Pela Seleção Brasileira, esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, além de conquistar a Copa América de 2019.

Fábio Mahseredjian e Matheus Bachi vão formar a comissão técnica do Santos (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Relembre a novela do Peixe por um novo técnico

O Santos demitiu o técnico Pedro Caixinha no dia 14 de abril, data do aniversário de 113 anos do clube. O time já estava na zona do rebaixamento e apresentava um rendimento ruim em campo. O português dirigiu a equipe em apenas 17 jogos, acumulando sete vitórias, três empates e sete derrotas.

Logo após a demissão, o clube foi ao mercado e fez sondagens por Dorival Jr., Luís Castro, Tite e Jorge Sampaoli. O argentino foi o técnico que chegou mais perto de assinar com o Peixe, mas o momento turbulento e a incerteza de investimentos para contratações acabaram afastando Sampaoli da Baixada Santista.

A ideia de ter um técnico que tem intimidade com Neymar agrada a diretoria, já que o craque tem planos de ficar no clube até a Copa do Mundo do ano que vem. O vínculo atual se encerra no dia 30 de junho.

O Alvinegro entra em campo nesta quinta-feira (1), às 18h, na Vila Belmiro, contra o CBR, pela terceira fase da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Santos joga no próximo domingo (4), diante do Grêmio, às 16h, em Porto Alegre, pela 7ª rodada. O time é o vice-lanterna com apenas uma vitória em seis partidas.