Troca de placares na transmissão da Globo gera debate nas redes

O Flamengo venceu o Corinthians por 4 a 0, neste domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão da partida, pela Globo, um cenário chamou a atenção dos telespectadores. A emissora relembrou placares antigos, em homenagem aos 60 anos do canal.

O cenário aconteceu desde o primeiro minuto da transmissão do confronto e se estendeu até o apito final. No período, a Globo relembrou mais de cinco placares históricos do canal ao longo das últimas seis décadas de transmissões esportivas.

A iniciativa da emissora não passou despercebida pelos telespectadores. Nas redes sociais, foi possível observar um grande nível de postagens referente aos placares. Aconteceu até um debate para eleger o mais bonito da história. Veja abaixo a repercussão:

Festa da Globo

A troca de placares não foi a única homenagem que a transmissão de Flamengo x Corinthians fez aos 60 anos da Globo. A emissora também promoveu o retorno dos hinos dos clubes em momentos de gols, um show do cantor Belo, antes do apito inicial, e a reutilização da mesa tática no intervalo do escanteio.

Flamengo x Corinthians

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís dominou o confronto. Os atacantes Everton Cebolinha e Pedro (2), além do meia Arrascaeta, foram os responsáveis pelos gols da vitória do Rubro-Negro. Com o triunfo, o time carioca assume momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro.

