Fifa contrata ex-apresentadora da Globo para nova função

O jornalismo brasileiro será representado na entidade máxima do futebol mundial. A jornalista Fernanda Gentil, famosa por seus trabalhos na Globo, SporTV e CazéTV, agora assume um novo desafio à frente de um projeto de criação de conteúdo, em uma parceria direta com a FIFA. A informação foi inicialmente divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, e confirmada pelo Lance!.

Em contato com o Lance!, Fernanda revelou que deixou a CazéTV após as Olimpíadas para focar em projetos pessoais.

- Depois da Olimpíada preferi focar nas minhas redes, principalmente no meu canal no Youtube com a segunda temporada do meu programa "Em Pé com Fernanda Gentil", que acabei de gravar inclusive - explicou.

Fernanda Gentil foi escolhida pela Federação Internacional de Futebol para integrar um modelo inovador de colaboração, que terá sua estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia, que acontece de 1º a 11 de maio em Seychelles, uma ilha exótica na África Oriental.

Com isso, Fernanda, agora como criadora de conteúdo, terá credenciais especiais e acesso a áreas exclusivas, anteriormente restritas apenas a detentores de direitos de transmissão, como o interior da arena e a Zona Mista. Ela terá total liberdade para escolher e produzir os conteúdos que serão divulgados. Vale ressaltar que este é o primeiro acordo desse tipo realizado pela FIFA com alguém do meio jornalístico.

Fernanda Gentil fará parte da equipe de comunicação da Fifa (Foto: Divulgação / TV Globo)

Sua longa trajetória no esporte e sua habilidade de se comunicar de forma descontraída e de alto nível nas redes sociais, aliadas ao seu estilo de entretenimento e informação, foram determinantes para a escolha da FIFA. Além da cobertura da competição, Fernanda também poderá explorar as belezas de Seychelles, sua gastronomia, cultura e o povo local. Tudo isso se alinha perfeitamente com o conceito de seu projeto "Vou Lá e Te Conto", que visa cobrir eventos esportivos, culturais, musicais e artísticos de forma única e envolvente.

