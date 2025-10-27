Ao fim da 30ª rodada do Brasileirão, os quatro times que ocupam a zona de rebaixamento enfrentam situação bem delicada, como mostram os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os gigantes Santos e Internacional, no entanto, ainda correm risco considerável de descenso.

Chances de rebaixamento no Brasileirão

Sport - 99,95%

Juventude - 93,8%

Fortaleza - 78,8%

Vitória - 57,9%

Santos - 35,4%

Internacional - 10,2%

Ceará - 9,7%

Bragantino - 8,5%

Atlético-MG - 3,9%

Corinthians - 0,9%

Grêmio - 0,7%

São Paulo - 0,1%

Fonte: UFMG

A rodada foi excelente para o Fortaleza, que venceu um dos candidatos ao título, o Flamengo, e foi o único vitorioso entre os últimos sete colocados do Brasileirão. Ainda assim, o clube se encontra em situação delicada, a 5 pontos do 16º colocado Santos, que empatou com o Botafogo no Nilton Santos.

Classificação de momento dos últimos colocados

12° - Bragantino (36) - 30 jogos

13º - Atlético-MG (36) - 29 jogos

14º - Ceará (35) - 29 jogos

15º - Internacional (35) - 30 jogos

16º - Santos (32) - 29 jogos

17º - Vitória (31) - 30 jogos

18 - Fortaleza (27) - 29 jogos

19º - Juventude (26) - 30 jogos

20º - Sport (17) - 29 jogos

Breno Lopes comemora gol marcado para o Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Pontuação mágica nesta edição do Brasileirão

A universidade também crava que a partir dos 49 pontos os times estão livres da degola. De 42 para cima, a probabilidade de ficar na primeira divisão é maior do que de cair. O Santos, por exemplo, precisaria de mais 10 pontos para isso - três vitórias e um empate em nove jogos.

Chances de ser rebaixado com cada pontuação em 2025

46 pontos - 0,2%

45 pontos - 1,5%

44 pontos - 6,4%

43 pontos - 18,1%

42 pontos - 38%

41 pontos - 61,3%

40 pontos - 80,8%

39 pontos - 92,9%

38 pontos - 98,3%

37 pontos ou menos - 100%

Fonte: UFMG