Gigantes ainda em risco? Veja probabilidades atualizadas de rebaixamento no Brasileirão
Fortaleza tem rodada quase perfeita, mas ainda se vê ameaçado
Ao fim da 30ª rodada do Brasileirão, os quatro times que ocupam a zona de rebaixamento enfrentam situação bem delicada, como mostram os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os gigantes Santos e Internacional, no entanto, ainda correm risco considerável de descenso.
Chances de rebaixamento no Brasileirão
Sport - 99,95%
Juventude - 93,8%
Fortaleza - 78,8%
Vitória - 57,9%
Santos - 35,4%
Internacional - 10,2%
Ceará - 9,7%
Bragantino - 8,5%
Atlético-MG - 3,9%
Corinthians - 0,9%
Grêmio - 0,7%
São Paulo - 0,1%
Fonte: UFMG
A rodada foi excelente para o Fortaleza, que venceu um dos candidatos ao título, o Flamengo, e foi o único vitorioso entre os últimos sete colocados do Brasileirão. Ainda assim, o clube se encontra em situação delicada, a 5 pontos do 16º colocado Santos, que empatou com o Botafogo no Nilton Santos.
Classificação de momento dos últimos colocados
12° - Bragantino (36) - 30 jogos
13º - Atlético-MG (36) - 29 jogos
14º - Ceará (35) - 29 jogos
15º - Internacional (35) - 30 jogos
16º - Santos (32) - 29 jogos
17º - Vitória (31) - 30 jogos
18 - Fortaleza (27) - 29 jogos
19º - Juventude (26) - 30 jogos
20º - Sport (17) - 29 jogos
Pontuação mágica nesta edição do Brasileirão
A universidade também crava que a partir dos 49 pontos os times estão livres da degola. De 42 para cima, a probabilidade de ficar na primeira divisão é maior do que de cair. O Santos, por exemplo, precisaria de mais 10 pontos para isso - três vitórias e um empate em nove jogos.
Chances de ser rebaixado com cada pontuação em 2025
46 pontos - 0,2%
45 pontos - 1,5%
44 pontos - 6,4%
43 pontos - 18,1%
42 pontos - 38%
41 pontos - 61,3%
40 pontos - 80,8%
39 pontos - 92,9%
38 pontos - 98,3%
37 pontos ou menos - 100%
Fonte: UFMG
