imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Gigantes ainda em risco? Veja probabilidades atualizadas de rebaixamento no Brasileirão

Fortaleza tem rodada quase perfeita, mas ainda se vê ameaçado

Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
14:07
imagem cameraImagem de duelo entre Internacional e Santos, gigantes que ainda correm risco de rebaixamento (Foto: Jota Erre/AGIF)
Ao fim da 30ª rodada do Brasileirão, os quatro times que ocupam a zona de rebaixamento enfrentam situação bem delicada, como mostram os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os gigantes Santos e Internacional, no entanto, ainda correm risco considerável de descenso.

Chances de rebaixamento no Brasileirão
Sport - 99,95%
Juventude - 93,8%
Fortaleza - 78,8%
Vitória - 57,9%
Santos - 35,4%
Internacional - 10,2%
Ceará - 9,7%
Bragantino - 8,5%
Atlético-MG - 3,9%
Corinthians - 0,9%
Grêmio - 0,7%
São Paulo - 0,1%
Fonte: UFMG

A rodada foi excelente para o Fortaleza, que venceu um dos candidatos ao título, o Flamengo, e foi o único vitorioso entre os últimos sete colocados do Brasileirão. Ainda assim, o clube se encontra em situação delicada, a 5 pontos do 16º colocado Santos, que empatou com o Botafogo no Nilton Santos.

Classificação de momento dos últimos colocados
12° - Bragantino (36) - 30 jogos
13º - Atlético-MG (36) - 29 jogos
14º - Ceará (35) - 29 jogos
15º - Internacional (35) - 30 jogos
16º - Santos (32) - 29 jogos
17º - Vitória (31) - 30 jogos
18 - Fortaleza (27) - 29 jogos
19º - Juventude (26) - 30 jogos
20º - Sport (17) - 29 jogos

Breno Lopes comemora gol marcado para o Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)
Breno Lopes comemora gol marcado para o Fortaleza contra o Flamengo (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

➡️ Tropeços mudam probabilidades de título de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Pontuação mágica nesta edição do Brasileirão

A universidade também crava que a partir dos 49 pontos os times estão livres da degola. De 42 para cima, a probabilidade de ficar na primeira divisão é maior do que de cair. O Santos, por exemplo, precisaria de mais 10 pontos para isso - três vitórias e um empate em nove jogos.

Chances de ser rebaixado com cada pontuação em 2025
46 pontos - 0,2%
45 pontos - 1,5%
44 pontos - 6,4%
43 pontos - 18,1%
42 pontos - 38%
41 pontos - 61,3%
40 pontos - 80,8%
39 pontos - 92,9%
38 pontos - 98,3%
37 pontos ou menos - 100%
Fonte: UFMG

