Brazão descarta 'tranquilidade' no Santos e valoriza ponto contra Botafogo

Destaque do Santos no empate com o Botafogo por 2 a 2, Gabriel Brazão destacou a importância do ponto conquistado pelo Peixe neste domingo (26), no estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado manteve o time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, um a mais que o Vitória, 17º colocado.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Santos revela status de renovação de Neymar

— Acho que é um ponto que soma. Não era o resultado que a gente gostaria, mas, pela adversidade do jogo, foi um ponto que vai nos ajudar também. Agora é foco total no sábado, contra o Fortaleza, dentro da Vila. Tenho certeza de que nossa torcida vai nos apoiar, vai nos ajudar para a gente conseguir fazer um grande jogo e conquistar a vitória — afirmou Brazão em entrevista após a partida.

Apesar disso, goleiro descartou usar a palavra "tranquilidade" para comentar a preparação durante a próxima semana. Ele ressaltou o momento decisivo da equipe na luta contra o rebaixamento e classificou o próximo compromisso, contra o Fortaleza, como uma "final".

continua após a publicidade

— Cara, tranquilidade eu acho que não, porque a gente está num momento chave do campeonato e precisa somar pontos. Como eu disse, a gente tem uma final agora na Vila. Infelizmente, a gente teve uma final também contra o Vitória e deixou escapar, mas agora, contra o Fortaleza, não podemos deixar passar essa oportunidade de somar pontos junto com o nosso torcedor. Tenho certeza de que eles vão nos apoiar e nos ajudar a fazer um grande jogo — disse.

Brazão teve, mais uma vez, uma grande atuação neste domingo (26). Questionado sobre possível chance na Seleção Brasileira, o arqueiro do Santos exaltou o próprio desempenho e reforçou o foco na reta final do Brasileirão.

continua após a publicidade

— Eu venho fazendo um grande campeonato, venho ajudando, e foi mais um jogo em que fico feliz por ajudar meus companheiros. O foco é o Santos. O que vai acontecer não sou eu quem vai dizer, mas eu tenho que trabalhar com o que tenho hoje, que é o próximo jogo contra o Fortaleza, que é uma final para nós. Vai ser um jogo muito importante, e esse é o meu pensamento — concluiu.

O Santos volta a campo no próximo dia 3 (segunda-feira) e recebe o Fortaleza na Vila Belmiro. O duelo é válido pela 31ª rodada do Brasileirão e envolve dois times na luta contra o rebaixamento: o Peixe é o atual 16º colocado, com 32 pontos, enquanto o Leão do Pici ocupa a 18ª posição, com 27 pontos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos