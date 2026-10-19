

O futebol tem uma maneira muito particular de nos lembrar que sabemos menos sobre ele do que imaginamos. À medida que as competições se aproximam do fim, multiplicam-se as probabilidades, os cálculos e as certezas. Consultamos estatísticas, recuperamos confrontos anteriores, identificamos tabus, encontramos tendências e construímos narrativas que parecem capazes de antecipar aquilo que acontecerá na próxima rodada.



Até que a bola começa a rolar.



O futebol segue seu fluxo e não pede licença às nossas convicções. Não se intimida com retrospectos, não respeita escritas e tampouco demonstra qualquer preocupação em confirmar aquilo que parecia tão evidente antes de uma partida começar.



Os resultados deste último fim de semana ofereceram mais uma demonstração disso. Para alguns, trouxeram alívio. Para outros, frustração. E, como sempre acontece, bastaram algumas horas para que surgissem explicações convincentes sobre acontecimentos que quase ninguém havia conseguido prever.





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Existe um conceito na psicologia chamado realismo ingênuo, que descreve nossa tendência de acreditar que enxergamos a realidade exatamente como ela é, sem perceber o quanto nossas experiências, crenças e expectativas interferem na maneira como a interpretamos.



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No futebol, convivemos diariamente com essa armadilha.



Quanto mais tempo passamos dentro dele, mais repertório acumulamos e mais capazes nos sentimos de compreender seus movimentos. O conhecimento amplia nossa capacidade de interpretação, mas também alimenta uma perigosa sensação de domínio sobre acontecimentos que, por sua própria natureza, não estão inteiramente ao nosso alcance.



O passado costuma ser generoso com nossas explicações. Depois que uma partida termina, conseguimos identificar os erros, reconhecer os acertos, localizar os momentos decisivos e construir uma sequência lógica para justificar o resultado. Muitas dessas análises são corretas e necessárias, mas existe uma distância considerável entre compreender o que aconteceu e acreditar que, por isso, saberíamos o que aconteceria.



Olhando para trás, quase tudo encontra alguma explicação. Olhando para a frente, continuamos diante de possibilidades. Isso não significa desprezar os números, abandonar o planejamento ou relativizar a importância do conhecimento. Seria uma ingenuidade ainda maior. As estatísticas ajudam a compreender tendências, o planejamento organiza nossas decisões e a experiência oferece referências fundamentais para enfrentar situações

complexas.



Mas nenhuma dessas ferramentas entra em campo. Quem joga são pessoas, interagindo com outras pessoas, submetidas a circunstâncias que se transformam continuamente. Uma decisão altera o posicionamento de um adversário, provoca uma reação coletiva, modifica os espaços disponíveis e exige novas decisões. Tudo acontece em segundos, muitas vezes antes que os próprios envolvidos consigam compreender inteiramente o que está

acontecendo.

Bola da Premier League para temporada 26/27 (Foto: Divulgação)





O futebol é um sistema vivo, construído por forças que se encontram, se enfrentam, se reorganizam e produzem situações que não existiam momentos antes. Sua essência está nesse movimento permanente, na capacidade de transformar cada instante em uma nova realidade.



É justamente aí que aparece uma das maiores responsabilidades de quem trabalha com futebol.



Não controlamos tudo o que acontece, mas somos responsáveis pela maneira como nos preparamos, pelas decisões que tomamos e, principalmente, pela forma como reagimos ao que não estava previsto. Nos momentos decisivos de uma temporada, essa responsabilidade se torna ainda maior. A pressão aumenta, o tempo diminui e a tentação de

encontrar explicações definitivas para cada resultado cresce na mesma proporção. A vitória parece confirmar todas as escolhas, enquanto a derrota coloca praticamente tudo sob suspeita.



Nesse ambiente, o maior risco não é desconhecer o futuro, é permitir que a ansiedade por conhecê-lo comprometa nossa capacidade de agir no presente.



Há decisões ruins que terminam em vitórias e decisões corretas que não conseguem evitar derrotas. Confundir a qualidade de uma decisão com o resultado que ela produziu é uma das maneiras mais frequentes de simplificar um jogo que nunca foi simples. Isso não nos absolve dos erros. Pelo contrário. Exige que sejamos ainda mais rigorosos ao avaliar nossos processos, reconhecer equívocos e corrigir caminhos, sem permitir que a emoção de um resultado substitua a responsabilidade de uma análise.



Afinal, somos responsáveis por não transformar aquilo que aconteceu em desculpa para deixar de fazer o que precisa ser feito. A maturidade de quem dirige, treina ou participa de uma equipe está menos na capacidade de antecipar tudo o que acontecerá e mais na disposição de continuar decidindo com responsabilidade quando as circunstâncias deixam de corresponder às expectativas.



Convicção não é a certeza de que tudo acontecerá como planejamos, mas a capacidade de sustentar princípios, rever escolhas e continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo sem a garantia de que o resultado virá.



Porque o futebol não é construído pelas explicações que encontramos no passado, nem pelas previsões que fazemos sobre o futuro. Ele acontece no presente, onde o conhecimento precisa se transformar em ação, a experiência precisa conviver com a dúvida e cada decisão participa da construção de algo que ainda não existe.



Continuaremos estudando o futebol, buscando compreendê-lo e tentando antecipar seus movimentos. É nosso dever. Mas deveríamos desconfiar um pouco mais das nossas certezas, especialmente daquelas que aparecem depois que tudo já aconteceu. O futebol continuará contrariando favoritos, desmontando previsões e lembrando aos mais

experientes que o conhecimento não elimina a necessidade de aprender.



E, enquanto insistimos em explicar o passado e antecipar o futuro, ele permanecerá ocupado com aquilo que sempre fez. ACONTECER.

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