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Fred conquista primeiro título como técnico do Fluminense Sub-20

Flu goleia Portuguesa e conquista Taça Guanabara Sub-20

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 11:42
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Fred estreou com vitória no Fluminense sub-20
Fred com o Fluminense sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense)

O Fluminense, de Fred, conquistou o título da Taça Guanabara Sub-20 neste sábado (17) ao golear a Portuguesa por 4 a 1 no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. O Tricolor foi campeão de forma invicta após 11 rodadas da competição, com 9 vitórias.

O título foi o primeiro de Fred à frente do Sub-20 do Fluminense. O ídolo tricolor assumiu o comando da categoria em julho e não perdeu nenhuma partida desde então.

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Resumo do jogo: Fluminense 4 x 1 Portuguesa

Os gols da final foram marcados por Paulinho, Murilo Dourado (duas vezes) e Gabriel Renan. Os Moleques de Xerém abriram o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Paulinho aproveitou o rebote de um chute cruzado de Madiba para finalizar de primeira pela direita. O adversário buscou o empate no início da segunda etapa, mas o goleiro foi exigido repetidas vezes e Madiba ainda acertou a trave de cabeça.

Murilo Dourado ampliou aos 15 minutos do segundo tempo, após cabeceio certeiro em escanteio cobrado por Vagno. O centroavante voltou a marcar na sequência, dentro da área, em passe de Naarã Lucas. Nos acréscimos, Gabriel Renan encerrou o placar ao soltar a bomba no ângulo depois que a zaga rebateu um escanteio de Carlos Miguel pela esquerda.

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Campanha invicta com Fred

Ao longo da competição, o Tricolor foi o único time a terminar sem derrotas, além de ter eliminado também as invencibilidades de Botafogo e Flamengo, derrotados por 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente, no Estádio Marcelo Vieira e no CT George Helal.

Em nove vitórias, maior entre os participantes, a equipe balançou as redes em todas as rodadas e chegou a 30 gols no total, e ficou quatro rodadas consecutivas sem sofrer gols.

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O artilheiro da campanha foi o atacante Keven Samuel, com seis gols. O lateral-esquerdo Vagno liderou o ranking de assistências, também com seis.

Fred no comando do Fluminense sub-20
Fred no comando do Fluminense sub-20 (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)
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