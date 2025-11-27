Fan Zone: evento reúne torcedores de Palmeiras e Flamengo em Lima pela Libertadores

LIMA (PER) — A Conmebol preparou um espaço especial para receber os torcedores de Palmeiras e Flamengo em Lima, no Peru, para a grande decisão da Libertadores. Para os dias que antecedem a decisão, no dia 29 de novembro, palmeirenses e rubro-negros estão convidados para conhecer a Fan Zone, localizada no Convexia Expo Center.

O local, que fica a seis quilômetros do Estádio Munumental U, palco da final, conta com diversas ativações com patrocinadoras oficiais da competição. Além disso, o espaço está personalizado com as cores dos times brasileiros, que contam com camisas históricas expostas.

Duas grandes atrações envolvem a taça da Libertadores. Uma réplica da taça original está posicionada em um local para fotos. Já um outro formato do troféu, maior, está localizado na parte central da Fan Zone.

Preços de produtos da Libertadores na Fan Zone

Além de lojas com produtos dos patrocinadores da Libertadores, a Fan Zone conta com dois estandes com camisas, bonés e outros apetrechos do torneio. O cachecol personalizado, por exemplo, está sendo vendido por 70 soles peruanos (cerca de R$ 111).

A expectativa, por parte dos organizadores, é que o espaço receba cerca de 10 mil pessoas por dia, sendo um dos principais pontos de concentração para a final.

Veja imagens da Fan Zone em Lima

Uniformes de Palmeirase Flamengo na Fan Zone em Lima antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Fan Zone da Libertadores em Lima, palco da final entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Taça da Libertadores na Fan Zone em Lima, palco da final entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Fan Zone da Libertadores em Lima, palco da final entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)