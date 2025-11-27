Libertadores: Flamengo realiza primeiro treino em Lima
Rubro-Negro se prepara para a decisão contra o Palmeiras no próximo sábado (29)
LIMA (PERU) — O Flamengo treinou na tarde desta quinta-feira (27) nas instalações da seleção do Peru, em Lima, capital do país. Essa foi a primeira atividade da equipe de Filipe Luís no palco da decisão da Libertadores contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de U.
A atividade desta quinta-feira contou com a participação de Léo Ortiz, desfalque nos últimos jogos. O zagueiro se recupera de dores no tornozelo direito, e a tendência é que ele seja titular ao lado de Léo Pereira.
Quem também está com a delegação rubro-negra em Lima é Pedro, que se recupera de lesões na coxa e no abraço. As chances do camisa 9 ser relacionado para a partida são mínimas.
Flamengo encerra a preparação na sexta-feira
O último treino do Flamengo em solo peruano será na sexta-feira pela manhã. A tarde, o clube realizará atividades da Conmebol, como coletiva de imprensa do treinador e do capitão da equipe.
