menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Libertadores: Flamengo realiza primeiro treino em Lima

Rubro-Negro se prepara para a decisão contra o Palmeiras no próximo sábado (29)

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Enviado especial
Dia 27/11/2025
19:15
Filipe Luís durante a partida contra a LDU (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraFilipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

LIMA (PERU) — O Flamengo treinou na tarde desta quinta-feira (27) nas instalações da seleção do Peru, em Lima, capital do país. Essa foi a primeira atividade da equipe de Filipe Luís no palco da decisão da Libertadores contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de U.

continua após a publicidade

➡️ Segurança, trânsito e turismo: como Lima se mobiliza para final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

A atividade desta quinta-feira contou com a participação de Léo Ortiz, desfalque nos últimos jogos. O zagueiro se recupera de dores no tornozelo direito, e a tendência é que ele seja titular ao lado de Léo Pereira.

Quem também está com a delegação rubro-negra em Lima é Pedro, que se recupera de lesões na coxa e no abraço. As chances do camisa 9 ser relacionado para a partida são mínimas.

continua após a publicidade

Flamengo encerra a preparação na sexta-feira

O último treino do Flamengo em solo peruano será na sexta-feira pela manhã. A tarde, o clube realizará atividades da Conmebol, como coletiva de imprensa do treinador e do capitão da equipe.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luis tecnico do Flamengo
Filipe Luis, técnico do Flamengo, finalista da Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias