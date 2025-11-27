menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Escalação do Fluminense: Zubeldía ganha reforço pela Libertadores

Tricolor enfrenta o São Paulo no Maracanã

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
19:44
Luis Zubeldía durante o empate do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
imagem cameraLuis Zubeldía durante o empate do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira (27), pelo Brasileirão, no Maracanã. Zubeldía ganhou o reforço de Lucho Acosta e Thiago Silva, que não jogaram a última partida. O time busca a classificação para a Libertadores.

continua após a publicidade

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo

A partida terá arbitragem de Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR). Daniel Nobre Bins (RS) comandará o VAR.

➡️ Fluminense tem velho conhecido do São Paulo como trunfo

Relacionados

Goleiros:
Fábio, Gustavo Felix, Marcelo Pitaluga
Defensores:
Freytes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva
Meio-campistas:
Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, PH Ganso
Atacantes:
A. Canobbio, Eve, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Riquelme, Y. Soteldo

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Entre os atletas pendurados com um cartão amarelo aparecem Germán Cano, Guga, Hércules, John Kennedy, Keno, Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Samuel Xavier, Soteldo, Thiago Silva e o auxiliar Lucas Vivas. Com dois cartões estão Acosta, Canobbio, Eve, Fábio, Facundo Bernal, Freytes, Ignácio, Lima, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos, além de Luis Zubeldía e seus auxiliares Maxi Cuberas e Carlos Gruezo.

No departamento médico seguem Manoel, em tratamento no joelho esquerdo, e Cano, recuperando-se de dores no joelho direito. Caso Paulo Henrique Ganso seja preservado, Martinelli pode igualar o camisa 10 como o atleta com mais jogos do elenco pelo Fluminense.

continua após a publicidade

A partida também terá uma ação social: Fluminense e São Paulo entrarão em campo acompanhados por cães do Abrigo João Rosa, em campanha de incentivo à adoção. O Maracanã receberá doações de ração e contará com uma loja do abrigo para arrecadação de fundos.

Lucho Acosta comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Lucho Acosta comemora gol do Fluminense contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias