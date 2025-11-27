Escalação do Fluminense: Zubeldía ganha reforço pela Libertadores
Tricolor enfrenta o São Paulo no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira (27), pelo Brasileirão, no Maracanã. Zubeldía ganhou o reforço de Lucho Acosta e Thiago Silva, que não jogaram a última partida. O time busca a classificação para a Libertadores.
Fluminense divulga relacionados para enfrentar o São Paulo
Fluminense
Fluminense 5 x 2 São Paulo no Brasileirão 2014; Walter comanda festa no Maraca
Lancepédia
Vasco inicia venda de ingressos para partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil
Vasco
Escalação do Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo
A partida terá arbitragem de Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR). Daniel Nobre Bins (RS) comandará o VAR.
➡️ Fluminense tem velho conhecido do São Paulo como trunfo
Relacionados
Goleiros:
Fábio, Gustavo Felix, Marcelo Pitaluga
Defensores:
Freytes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva
Meio-campistas:
Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, PH Ganso
Atacantes:
A. Canobbio, Eve, John Kennedy, Keno, Kevin Serna, Riquelme, Y. Soteldo
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Entre os atletas pendurados com um cartão amarelo aparecem Germán Cano, Guga, Hércules, John Kennedy, Keno, Marcelo Pitaluga, Riquelme Felipe, Samuel Xavier, Soteldo, Thiago Silva e o auxiliar Lucas Vivas. Com dois cartões estão Acosta, Canobbio, Eve, Fábio, Facundo Bernal, Freytes, Ignácio, Lima, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos, além de Luis Zubeldía e seus auxiliares Maxi Cuberas e Carlos Gruezo.
No departamento médico seguem Manoel, em tratamento no joelho esquerdo, e Cano, recuperando-se de dores no joelho direito. Caso Paulo Henrique Ganso seja preservado, Martinelli pode igualar o camisa 10 como o atleta com mais jogos do elenco pelo Fluminense.
A partida também terá uma ação social: Fluminense e São Paulo entrarão em campo acompanhados por cães do Abrigo João Rosa, em campanha de incentivo à adoção. O Maracanã receberá doações de ração e contará com uma loja do abrigo para arrecadação de fundos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias