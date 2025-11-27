Torcida do Palmeiras altera rotina, opina sobre titulares e tem clima de paz com flamenguistas

A torcida do Palmeiras não mediu esforços para chegar a Lima, palco da decisão da Copa Libertadores contra o Flamengo. De avião, carro ou até ônibus, vindos do Sul do país ou do Acre, milhares de alviverdes seguem rumo à capital peruana com o sonho de ver o clube se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.

A expectativa é de casa cheia no próximo sábado (29) no estádio Monumental U. Enquanto isso, palmeirenses lotam o bairro de San Isidro, escolhido como reduto em Lima para o esquenta antes da decisão e mesma região onde o elenco do Verdão está hospedado.

A escolha do local, além da proximidade com os jogadores, passou por questões de segurança, mesmo sem uma definição formal da polícia local. Após episódios de conflitos entre torcedores em Lima, os alviverdes optaram por permanecer em San Isidro ou até mesmo em Barranco, outro bairro próximo.

Acre, Weverton e o sonho do tetracampeonato

Entre as centenas de pessoas que se reuniram nos arredores de San Isidro, um grupo de cinco palmeirense se destacou por um motivo inusitado: sair do Acre rumo a Lima, em trajeto divido entre viagem de carro e avião.

- Fizemos uma promessa caso o Palmeiras passasse… e deu certo. Pra gente fica mais fácil, somos do Acre. Descemos para Porto Maldonado de carro e depois seguimos para Lima de avião - afirmou um grupo de torcedores acreanos.

Sobre o custo para acompanhar o sonho do tetracampeonato, os torcedores do Palmeiras evitaram detalhar um valor exato. Em tom de brincadeira e otimismo, afirmaram que o preço do título é imensurável.

- Se eu te contar (o preço que pagamos para chegar em Lima), você nem acredita…

Mesmo conterrâneos de Weverton, a quem chamam de "maior acreano vivo", o grupo entende que o momento pede a manutenção de Carlos Miguel na meta, seja pela sequência de jogos do novo reforço ou pela falta de ritmo do camisa 21.

- O Weverton é nosso ídolo, o maior acreano, mas está voltando de lesão. Então vamos dar oportunidade para quem vem jogando, para quem está mais preparado, o Carlos Miguel - finalizaram.

Maior rota de ônibus do planeta e união de torcidas

Entre as opções para deixar o Brasil e chegar a Lima, uma se destaca: a rota transacreana, com mais de 6.000 km de trajeto e duração aproximada de cinco dias.

O percurso atravessa o Brasil, cruza a Cordilheira dos Andes e passa por diversas cidades até alcançar Lima. É uma viagem marcada por fronteiras, mudanças bruscas de altitude e paisagens que vão do calor amazônico ao frio andino, um trajeto para poucos, mas que se tornou o caminho para um grupo de torcedores acompanhar a decisão da Copa Libertadores.

O grupo, formado por torcedores de Palmeiras e do Flamengo, convive em harmonia, mesmo com o veículo dividido entre alviverdes e rubro-negros. As principais dificuldades, por outro lado, passam longe da rivalidade e se concentram nas mudanças de clima e de altitude.

Cidade de Oquepuño, região mais elevada da viagem de torcedores de Palmeiras e Flamengo rumo ao Peru (Foto: Reprodução)

- Eu paguei R$ 1.600 de São Paulo até Lima. Os custos para comer no caminho são tranquilos, cerca de R$ 30 a R$ 40 por refeição, depende do local. O ambiente é bem tranquilo, mas aparecem algumas situações inusitadas. O ônibus está bem dividido entre palmeirenses e torcedores do Flamengo, mas rola muita resenha, muita risada - disse Henrique Marins, torcedor do Palmeiras.

- As dificuldades estão mais ligadas ao clima e à altitude, nada relacionado ao contato com a torcida do Flamengo. É perrengue normal de qualquer viagem longa - completou.