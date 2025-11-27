O São Paulo enfrentará o Fluminense nesta quinta-feira (27) com uma formação totalmente diferente. O time lida com uma lista grande de desfalques. As equipes se enfrentam no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão.

Hernán Crespo não terá à disposição Luciano, Ferreirinha, Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Enzo Diaz, Rodriguinho, Lucas e Arboleda, todos no departamento médico, além de Sabino e Rafael, que cumprem suspensão.

No gol, Young toma o lugar do goleiro titular. Na defesa, Crespo optou por Ferraresi, Alan Franco e Luiz Gustavo, improvisado na defesa. O meio de campo será formado por Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Lucca. No ataque, as opções ficaram escassas - com todos os centroavantes (ou jogadores que conseguem atuar assim) lesionados. Rigoni e Gonzalo Tapia foram as escolhas.

O Tricolor carioca entra em campo a um ponto de confirmar matematicamente sua classificação para o torneio continental e chega embalado pela boa sequência como mandante. São sete vitórias seguidas no Maracanã sob comando de Luis Zubeldía. Com 55 pontos, o Flu tenta encaminhar também a briga por vaga direta na fase de grupos.

Do outro lado, o São Paulo busca manter viva a esperança de chegar à Libertadores. O time de Hernán Crespo soma 48 pontos e vem de triunfo sobre o Juventude. Este será o reencontro do time com Luis Zubeldía.

➡️Em reencontro com Zubeldía, São Paulo busca romper tabu de cinco anos contra o Fluminense

Crespo precisou lidar com longa lista de desfalques (Foto: ESDRAS MARTINS/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo com Young; Ferraresi, Alan Franco e Luiz Gustavo; Maik, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Lucca; Rigoni e Tapia.

Fluminense x São Paulo

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO – BRASILEIRÃO – 36ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de novembro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)