Escalação do São Paulo: Crespo sofre com desfalques e improvisa contra o Fluminense
Tricolores se enfrentam às 20h30 (de Brasília)
O São Paulo enfrentará o Fluminense nesta quinta-feira (27) com uma formação totalmente diferente. O time lida com uma lista grande de desfalques. As equipes se enfrentam no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão.
Hernán Crespo não terá à disposição Luciano, Ferreirinha, Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Enzo Diaz, Rodriguinho, Lucas e Arboleda, todos no departamento médico, além de Sabino e Rafael, que cumprem suspensão.
No gol, Young toma o lugar do goleiro titular. Na defesa, Crespo optou por Ferraresi, Alan Franco e Luiz Gustavo, improvisado na defesa. O meio de campo será formado por Maik, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Lucca. No ataque, as opções ficaram escassas - com todos os centroavantes (ou jogadores que conseguem atuar assim) lesionados. Rigoni e Gonzalo Tapia foram as escolhas.
O Tricolor carioca entra em campo a um ponto de confirmar matematicamente sua classificação para o torneio continental e chega embalado pela boa sequência como mandante. São sete vitórias seguidas no Maracanã sob comando de Luis Zubeldía. Com 55 pontos, o Flu tenta encaminhar também a briga por vaga direta na fase de grupos.
Do outro lado, o São Paulo busca manter viva a esperança de chegar à Libertadores. O time de Hernán Crespo soma 48 pontos e vem de triunfo sobre o Juventude. Este será o reencontro do time com Luis Zubeldía.
Veja a escalação do São Paulo
O São Paulo vai a campo com Young; Ferraresi, Alan Franco e Luiz Gustavo; Maik, Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilla e Lucca; Rigoni e Tapia.
Fluminense x São Paulo
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X SÃO PAULO – BRASILEIRÃO – 36ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de novembro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: SporTV e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
