Palmeiras

Palmeiras deixa mensagens no avião e quarto dos jogadores em busca do tetra na Libertadores

Frase usada pelo clube nesta edição do torneio continental é: "Vamos acreditar e fazer acontecer"

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 27/11/2025
18:56
Foto: Reprodução
O Palmeiras não poupa esforços para motivar seus jogadores em busca do tetracampeonato na Libertadores, no sábado (29), contra o Flamengo, em Lima, no Peru. O clube distribuiu mensagens no avão e também no quarto dos jogadores com o lema: "Vamos acreditar e fazer acontecer".

Tudo começou no voo que levou os atletas de Porto Alegre, palco do último jogo do time no Brasileirão, a Lima. Os assentos do avião possuiam a frase com o símbolo do time, além do nome de cada jogador ou membro do clube que se sentaria naquele local marcado.

Palmeiras deixa mensagens no avião
Foto: Reprodução

Além disso, cada jogador recebeu uma foto com os familiares e a mensagem logo abaixo. O volante Lucas Evangelista publicou a imagem em suas redes sociais. Na foto, o jogador aparece ao lado da mãe.

Frases motivacionais são bastante utilizadas pela comissão técnica liderada por Abel Ferreira. A cada partida, o clube publica vídeos em que o treinador motiva seus jogadores antes e no intervalo dos jogos.

Quando venceu a Libertadores de 2020, sobre o Santos, no Maracanã, o lema era "Sabe o que nos trouxe até aqui? É o que nos fará levantar a taça! O sonho é agora". Depois, em 2021, quando bateu o Flamengo, em Montevidéu, no Uruguai, a frase foi: "Vamos proteger o que é nosso".

Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 18h (de Brasília) de sábado (29). Enquanto o Alviverde busca vencer novamente o Rubro-Negro em uma final de Libertadores, o rival tenta justamente "vingar" o time paulista nesta edição do torneio continental. Quem vencer, será o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores.

Lucas Evangelista, volante do Palmeiras
Foto: Reprodução

