Gabigol no Nordeste? Desejo do atacante coincide com grande momento da região

Com futuro indefinido, Gabigol revelou ao podcast "Podpah", nessa segunda-feira (10), que tem o desejo de jogar no Nordeste um dia. A declaração do ídolo do Flamengo, de saída do clube carioca após seis anos, coincide com o grande momento do futebol da região, que bateu recordes em 2024.

- Deixa eu falar para você que eu tenho vontade de um dia jogar no Nordeste. Os times de lá são muito f****, as torcidas lá são muito f****. Fortaleza, Ceará, nossa… A torcida do Vitória também, loucura - declarou Gabigol.

- Um dia eu quero viver essa parada, tenho essa vontade de jogar no Nordeste. A torcida lá é muito diferente de São Paulo e do Rio - completou.

Elogiado por Gabigol, futebol do Nordeste bate recordes

O futebol nordestino vive grande fase, como mostram as marcas expressivas conquistadas neste ano. Em 2025, a Série A do Brasileirão terá cinco representantes - Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport e Ceará -, um número inédito na era dos pontos corridos. Os dois primeiros estão classificados para a Libertadores da próxima temporada, que terá dois nordestinos pela primeira vez na história.

E a tendência é que o sucesso continue. O Bahia tem investido em grandes contratações desde que teve 90% da SAF comprada pelo Grupo City em maio do ano passado. A chegada de jogadores como Éverton Ribeiro, ex-companheiro de Gabigol no Flamengo, fez o clube voltar à Libertadores após 35 anos. O Fortaleza, por sua vez, confia em um projeto estruturado e será o primeiro da região a disputar a Série A por sete edições consecutivas.

Torcidas nordestinas em alta

O elogio de Gabigol às torcidas dos clubes do Nordeste se justifica, inclusive, pelos números. Com 36.353 presentes por jogo, o Bahia teve a quarta maior média do Brasileirão como mandante. O Fortaleza foi sétimo no mesmo ranking, com 31.934 por partida. Por fim, o Vitória foi 12º, com média de 23.289 torcedores a cada duelo no Barradão.

Os dois times nordestinos que subiram da Série B para a Série A foram justamente os de maior média na segunda divisão. O Ceará liderou, com 28.150 torcedores por partida, e o Sport ficou em 2º, com 16.446. No confronto contra o América-MG, no dia 18 de novembro, o Vozão colocou 63.908 alvinegros no Castelão. Na época, a segunda maior marca do Brasil em 2024.

Futuro de Gabigol indefinido

Gabriel Barbosa, o Gabigol, está explorando o mercado pela primeira vez desde 2019, quando chegou ao Flamengo. O ídolo rubro-negro conquistou 13 títulos pelo clube carioca, incluindo duas Libertadores, duas Copas do Brasil e dois Brasileirões. Com a renovação descartada, o atacante tem o Cruzeiro como destino mais provável. No entanto, Gabi disse que ainda não assinou contrato com nenhum clube.