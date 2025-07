Atlético-MG marca jogo-treino antes de retorno de temporada

O Atlético-MG está de volta aos treinos. Após 17 dias de férias, o elenco do Galo vem fazendo atividades na Cidade do Galo. O que antes era incerto, já não é mais. O clube mineiro anunciou que fará um jogo treino neste sábado (5).

O Atlético vai enfrentar o Betim, às 10h, na Cidade do Galo. A atividade será fechada, sem presença da torcida e da imprensa.

Será o primeiro jogo do Atlético em quase um mês. Mesmo não sendo uma partida oficial. A última vez que o Galo entrou em campo foi contra o Internacional, no dia 12 de junho, pelo Brasileirão. Na ocasião, o alvinegro venceu por 2 a 0.

O próximo jogo oficial do Atlético será contra o Bahia, também pelo Brasileirão. A partida será na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do torneio. Entre as duas partidas pelo torneio, houve um hiato de um mês, por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Próximos jogos do Galo

13 de julho - Bahia x Galo – Campeonato Brasileiro

17 de julho - Bucaramanga x Galo – Copa Sul-Americana

20 de julho - Palmeiras x Galo - Campeonato Brasileiro

24 de julho - Galo x Bucaramanga – Copa Sul-Americana

31 de julho - Flamengo x Galo – Copa do Brasil

Agenda

O elenco masculino do Atlético irá ter treino em dois turnos nesta quarta-feira (2). A primeira atividade será às 10h (de Brasília), na Cidade do Galo.

O segundo turno será na parte da tarde, às 16h, no centro de treinamento atleticano. Os jogadores seguem fazendo atividades com a comissão, enquanto Cuello e Arana farão atividades separadas do grupo, a dupla fará uma corrida no campo, em separado, com a preparação física e fisioterapia. O lateral e o atacante do Atlético possuem ambos uma lesão na coxa direita.