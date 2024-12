Gabigol dá pistas sobre o futuro e não descarta sair do Brasil

Apesar do contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro, Gabigol deu pistas sobre o seu futuro longe do Rio de Janeiro. Em entrevista ao "Podpah", o jogador não descartou sair do Brasil, embora seja alvo de interesse do Cruzeiro e Santos.

A principal motivação do centroavante é estar em uma equipe que brigue por títulos nos próximos anos. No entanto, o jogador ressaltou que não possui nenhum contrato assinado com outro time e negou que exista uma transferência em andamento.

- Não tenho nada assinado com ninguém. Amanhã vou começar a pensar nisso, estudar o que vou fazer. Se vou para fora, se fico no Brasil. Quero ser campeão. Tem possibilidade (de ir para fora). Minha carreira foi feita no Brasil e não me arrependo. É melhor ficar aqui brigando para ser campeão do que ficar em 10º na Premier League. Vou para China? Vou querer ir para o melhor time da China. Vou jogar por jogar? Buscar dinheiro? Aqui paga bem também.

Gabigol revelou que pretende seguir atuando em uma grande equipe, assim como fez ao longo de sua carreira. O jogador não escondeu o carinho pelo Santos, mas afirmou que não pretende apenas ser uma referência, mas lutar por conquistas.

- Meu celular está tocando. É importante ter inúmeros times do Brasil e de fora querendo seu jogo. Fico muito feliz. Eu tive a oportunidade de jogar no Santos, que é um dos maiores clubes do Brasil, na Inter de Milão, no Benfica e no Flamengo. Espero estar em um grande clube, que me ajude a ser campeão. Quero um projeto que me ajude a ser campeão. Não faz sentido ser só artilheiro, ser o cara do time.

Sem futuro definido, Gabigol irá explorar o mercado pela primeira vez desde 2019, quando chegou emprestado ao Flamengo pela Inter de Milão. No Rubro-Negro, o atleta conquistou 13 títulos e espera seguir vencendo títulos na carreira.