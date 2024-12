Flamengo: Gabigol revela talento inusitado de Gerson e surpreende apresentador

Na noite desta segunda-feira (9), Gabigol foi ao podcast "PodPah", no YouTube, onde conversou e sobre muitos assuntos. Além de comentar mais uma vez sobre a sua saída do Flamengo, polêmicas dentro e fora do campo, o atacante revelou algumas curiosidades sobre jogadores do futebol brasileiro, e entre eles estava o capitão rubro-negro, Gerson.

Durante o programa, Gabigol falou sobre a importância de cuidar bem da sua marca. O atacante citou seus projetos paralelos, como a moda, música e entre outros. Na sequência, o mesmo revelou alguns talentos de jogadores brasileiros; veja abaixo:

- Eu tento sempre cuidar bem da minha marca, fazer coisas diferentes, mostrar para outros jogadores. Minha parte é mais da moda, mais musical, mas por exemplo, o Weverton, do Palmeiras, o cara pilota avião. Se ele mostrasse mais isso, ia ser uma parada muito irada. Viajei com ele pela Seleção e ele estava lá estudando - disse Gabigol.

- O Tchê Tchê faz uns beats, o (Anderson) Talisca canta. O Kaio Jorge, do Cruzeiro, tem um haras, tem inúmeros animais e ele vai lá e cuida dos animais. Deve ter vários outros jogadores aí fazendo coisas iradas e a gente não sabe. O Gerson é compositor. Tem pagode aí que foi ele que escreveu - completou o atacante.

- Você está falando sério? Ninguém sabe disso. Gerson, chega aí para trocar uma ideia com a gente - disse o apresentador Igão.

Sem futuro definido, Gabigol irá explorar o mercado pela primeira vez desde 2019, quando chegou emprestado ao Flamengo pela Inter de Milão. No Rubro-Negro, o atleta conquistou 13 títulos e espera seguir conquistando títulos na carreira.

