Gabigol aponta próximo técnico ideal para a Seleção Brasileira

Na noite desta segunda-feira (9), Gabigol foi ao podcast "Podpah", no YouTube, onde conversou e sobre muitos assuntos. Além de comentar sobre sua saída do Flamengo, o atacante fez uma série de elogios a Filipe Luís, atual técnico e ídolo rubro-negro. No programa, o camisa 99 afirmou que seu ex-companheiro será o próximo técnico da Seleção Brasileira.

- (Ele é) O melhor treinador do Brasil. Próximo técnico da Seleção. Ele é o melhor, hoje é o melhor. É o treinador que consegue olhar para o jogador e entender o que ele tem de melhor e colocar isso em prol do time - afirmou Gabigol.

Gabigol não poupou as palavras e analisou a forma de trabalhar de Filipe Luís. O atual técnico do time principal do Flamengo passou este ano pelo Sub-17 e Sub-20 em seus primeiros meses na profissão até conquistar a Copa do Brasil.

- Ele vê o que ele tem, e ele tem os melhores. No Flamengo, estão os melhores. E ele consegue ainda mais melhorar isso. Tento imaginar na Seleção com o tanto de jogador que são craques e ele fazendo isso. Ele sempre foi um treinador. Nesses momentos em que estive no Flamengo no quarto vendo jogos, ele me passava vídeos, mostrando o que eu havia feito. A gente imaginava, mas não que seria tão rápido - disse o atacante.

Com Filipe Luís, Gabigol atuou em 11 partidas no Flamengo, tendo marcado quatro gols, inclusive dois na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Com Tite, o jogador participou de 27 jogos, sendo a maioria vindo do banco de reservas, e também balançou as redes em quatro oportunidades.

