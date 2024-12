Futuro de Gabigol: veja os possíveis destinos do atacante

A temporada de 2024 está chegando ao fim e um grande nome do futebol brasileiro tem seu futuro indefinido para o próximo ano. Gabigol, que se despediu do Flamengo no domingo, ainda não assinou com nenhum clube. Assim, o Lance! detalha quais são os possíveis destinos do atacante.

No dia seguinte da sua última partida pelo time carioca, Gabigol afirmou que não está acertado com ninguém. Segundo ele, começará a debater sobre o assunto a partir desta terça-feira.

- As pessoas viajam muito. Eu não estou acertado com ninguém. Eu soube que depois da final da Copa do Brasil, saiu a notícia que eu estava fechado com o Cruzeiro. Pode ser que aconteça daqui a 1 mês, mas é mentira. Pode ser o Santos, o Cruzeiro, o Corinthians, o Fortaleza, o Bahia… Eu não sei. Eu juro para vocês que não sei, mas a partir de amanhã vou começar a pensar nisso - disse o jogador em entrevista ao podcast "Podpah".

O Cruzeiro, citado por Gabigol, é quem está mais próximo de acertar a sua contratação. No entanto, outros clubes também analisam a situação do atleta.

Santos formalizou proposta por Gabigol

O Santos, clube que revelou Gabigol, tenta a contratação do atleta. Segundo Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, o nome do atacante é o ideal para vestir a camisa 10 da equipe em 2025, ano em que o time retorna à elite do futebol brasileiro.

- Veja o Gabriel: conversamos, conversamos com a família. Temos aproximação grande com a família. Quisemos saber de que maneira seria o caso futuro dele. Entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros. Fizemos a proposta a ele e ao pai - detalhou ao SporTV.

Gabigol comemorando gol pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Palmeiras e Corinthians também já estiveram interessados por Gabigol

O Palmeiras já esteve firme na briga por Gabigol. No meio deste ano, o clube paulista ofereceu um pré-contrato ao jogador. Na época, Gabriel optou por esperar, uma vez que entendia que poderia conseguir a renovação contratual com o Flamengo. Neste momento, o Verdão não demonstra interesse pela contratação dele.

O mesmo acontece com o Corinthians. No início deste ano, a cúpula corintiana tentou convencer o jogador a se mudar para São Paulo, e até chegou a ficar próximo de um acordo com a diretoria rubro-negra. A novela, no entanto, não contou com um desfecho positivo para os paulistas.

Em maio, Gabriel Barbosa apareceu vestindo a camisa do Corinthians em uma foto. A atitude o custou a perda do número 10 do Flamengo, além de uma multa financeira.

Gabigol com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução/X)

Bahia também pode ser um possível destino

O Bahia, de Everton Ribeiro e Rogério Ceni, ex-companheiros de Gabigol, também pode ser um destino para o atacante. Aliás, o fato do Tricolor de Aço disputar a Libertadores em 2025, assim como Fortaleza, desperta o interesse do atacante, que revelou o desejo de atuar em um time nordestino.

- Eu tenho vontade de jogar no Nordeste um dia. Os clubes de lá são muito fo**, as torcidas são muito fo**. Eu queria viver essa parada - contou, também ao "Podpah".

Gabigol ao lado de Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Gabigol também não descarta um retorno para o futebol internacional

Antes de vestir as cores do Flamengo em 2019, Gabigol jogou pela Inter de Milão, da Itália, e pelo Benfica, de Portugal. Segundo o jogador, ele não descarta um possível retorno ao futebol internacional.

- Vou estudar se vou pra fora, se fico no Brasil - pontuou.