Gabigol abre o jogo sobre relação com Tite no Flamengo: ‘Me senti desrespeitado’

Gabigol, que fez no domingo (8) seu último jogo com a camisa do Flamengo, abriu o jogo sobre sua relação com o técnico Tite no período em que trabalharam juntos. Em entrevista nesta segunda-feira (9) ao "Podpah", o centroavante afirmou ter se sentido desrespeitado pelo comandante.

- Eu sabia que ia acontecer algo em que eu daria a volta (por cima). Tem muitas coisas que as pessoas não veem. Durante esse período difícil, eu dizia que alguma coisa tinha que acontecer. Muito claro (que eu não teria chances). Em todos os treinamentos, conversas, atitudes. Se eu falar que ele foi desrespeitoso comigo, eu estaria mentindo. Sempre me deu bom dia, boa tarde, me respeitou. Não tivemos nenhum embate. Mas como jogador me senti desrespeitado inúmeras vezes. Mas tentei deixar de lado. Posso inumerar várias vezes. Não vou dizer que ele queria o meu mal. Mas também não queria ajudar. Não queria perder os jogos. Quando chegou o Filipe Luís, eu disse: 'Vai ser agora'.

Gabigol revelou um detalhe dos primeiros dias de Filipe Luís como treinador do Flamengo e exaltou a importância do ex-companheiro. O atleta também comparou as atitudes do novo técnico com o que viveu na época de Tite.

- Quando ele assumiu, a gente treinou um dia de tarde e ele foi na minha casa. Perguntou como eu estava me sentindo e ele me deu o que todos os treinadores do Flamengo me deram, menos um, que foi confiança. Eu não estava 100%, porque jogador precisa de ritmo. A gente (Gabigol e Tite) teve uma conversa, onde eu fui muito claro. Tudo o que ele falou, eu não via em atitude.

Com Filipe Luís, Gabigol atuou em 11 partidas no Flamengo, tendo marcado quatro gols, inclusive dois na final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Com Tite, o jogador participou de 27 jogos, sendo a maioria vindo do banco de reservas, e também balançou as redes em quatro oportunidades.

