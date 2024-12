Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi entrevistado pelo podcast “PodPah”, na última segunda-feira (9). O jogador foi perguntado sobre os seus maiores sonhos e habilidades que gostaria de ter, além de falar sobre aprimorar o dom musical, também revelou a vontade de ser piloto de Fórmula 1.

— Eu queria ser mais musical, sem dúvidas nenhuma é um dom, mas dá para a gente aprender. Mas o meu sonho mesmo é ser piloto de Fórmula 1 — afirmou Gabigol.

Em seguida, Gabigol disse que foi convidado para um jantar com Hamilton. No entanto, devido às comemorações da final da Libertadores de 2022, não pôde comparecer e nem conhecer o ídolo.

Gabigol comemora último gol marcado pelo Flamengo sobre o Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Eu fiquei “muito triste”, que na outra vez, em 2022 quando ganhamos a Libertadores, não iria ter trio elétrico. O Medina (Gabriel Medina), ele me deu mó moral, falou com o Hamilton e eu iria conhecer ele em um jantar. O Medina iria me levar para jantar com eles, mas os caras marcaram o trio elétrico no dia que era o evento. Nunca vi uma corrida de Fórmula 1 pessoalmente, porque todos os domingos têm jogos e é o esporte que mais amo — afirmou Gabriel Barbosa.

Gabriel já mostrou ter admiração por Lewis Hamilton diversas vezes nas redes sociais. O jogador comentou recentemente na sua conta no “X” sobre a saída do heptacampeão da Mercedes e comemorou a entrada de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1.