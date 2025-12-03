A Federação Paranaense de Futebol (FPF) marcou o arbitral da Segunda Divisão de 2026. O encontro, com a presença do Paraná Clube pela terceira vez nos últimos quatro anos, está marcado para segunda-feira (8), às 17h30 (de Brasília), na sede da entidade, em Curitiba (PR).

Inicialmente, o arbitral estava previsto para janeiro do ano que vem, mas o adiantamento pode trazer mudanças no calendário. O início, antes programado para abril, é discutido para acontecer no final de fevereiro.

Os 10 clubes credenciados para a competição precisam confirmar a inscrição na Segundona até sexta-feira (5), às 19h. Além do Tricolor, os outros participantes são Batel, Laranja Mecânica, Nacional, Paranavaí, Patriotas, Prudentópolis, Rio Branco, Toledo e Verê.

Para 2026, as novidades entre as equipes são os rebaixados Paraná e Rio Branco, que tinham subido em 2024 e caíram da elite neste ano, e os acessos de Prudentópolis e Verê FC, que vieram da Terceira Divisão. Já Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram e jogarão a Primeira Divisão.

Formato da Segunda Divisão do Paranaense será mantido

Neste ano, a fórmula da Segundona mudou e será mantida para 2026. A Lei do Esporte exige que o regulamento seja cumprido por dois anos consecutivos.

No novo formato, 10 times se enfrentam em turno único e os oito primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos colocados descem para a Terceirona. Os dois finalistas sobem para a elite do futebol paranaense.

Os 10 times da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2026

Batel Laranja Mecânica Nacional Paraná Clube Paranavaí Patriotas Prudentópolis Rio Branco-PR Toledo Verê FC

Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar

Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.

Depois do estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e terminou em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.

Assim, o Paraná atingirá o maior período sem jogos na história de quase 36 anos. A equipe foi fundada em 19 de dezembro de 1989.

Fora de campo, o Tricolor vive um impasse pela venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A NextPlay desistiu da proposta de R$ 212 milhões por 90% das ações após os credores aprovarem um novo plano de pagamento da Recuperação Judicial (RJ).

Sem acordo pela venda da SAF, a diretoria paranista contestou a decisão feita em assembleia e descartou a falência, possibilidade real se não aparecer novos interessados. O próximo encontro de credores está marcado para o fim de fevereiro de 2026.