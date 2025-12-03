menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

FPF marca arbitral da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2026

Clubes precisam confirmar inscrição para debaterem a data de início do estadual

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 03/12/2025
14:01
Galo Maringá taça troféu Segundona Paranaense
imagem cameraGalo Maringá e Foz do Iguaçu foram os finalistas da Segundona do Paranaense em 2025. Foto: Odair Figueiredo/Galo Maringá
A Federação Paranaense de Futebol (FPF) marcou o arbitral da Segunda Divisão de 2026. O encontro, com a presença do Paraná Clube pela terceira vez nos últimos quatro anos, está marcado para segunda-feira (8), às 17h30 (de Brasília), na sede da entidade, em Curitiba (PR).

Inicialmente, o arbitral estava previsto para janeiro do ano que vem, mas o adiantamento pode trazer mudanças no calendário. O início, antes programado para abril, é discutido para acontecer no final de fevereiro.

Os 10 clubes credenciados para a competição precisam confirmar a inscrição na Segundona até sexta-feira (5), às 19h. Além do Tricolor, os outros participantes são Batel, Laranja Mecânica, Nacional, Paranavaí, Patriotas, Prudentópolis, Rio Branco, Toledo e Verê.

Para 2026, as novidades entre as equipes são os rebaixados Paraná e Rio Branco, que tinham subido em 2024 e caíram da elite neste ano, e os acessos de Prudentópolis e Verê FC, que vieram da Terceira Divisão. Já Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram e jogarão a Primeira Divisão.

Formato da Segunda Divisão do Paranaense será mantido

Neste ano, a fórmula da Segundona mudou e será mantida para 2026. A Lei do Esporte exige que o regulamento seja cumprido por dois anos consecutivos.

No novo formato, 10 times se enfrentam em turno único e os oito primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos colocados descem para a Terceirona. Os dois finalistas sobem para a elite do futebol paranaense.

Os 10 times da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2026

  1. Batel
  2. Laranja Mecânica
  3. Nacional
  4. Paraná Clube
  5. Paranavaí
  6. Patriotas
  7. Prudentópolis
  8. Rio Branco-PR
  9. Toledo
  10. Verê FC

Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar

Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.

Depois do estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e terminou em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.

Assim, o Paraná atingirá o maior período sem jogos na história de quase 36 anos. A equipe foi fundada em 19 de dezembro de 1989.

Fora de campo, o Tricolor vive um impasse pela venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A NextPlay desistiu da proposta de R$ 212 milhões por 90% das ações após os credores aprovarem um novo plano de pagamento da Recuperação Judicial (RJ).

Sem acordo pela venda da SAF, a diretoria paranista contestou a decisão feita em assembleia e descartou a falência, possibilidade real se não aparecer novos interessados. O próximo encontro de credores está marcado para o fim de fevereiro de 2026.

