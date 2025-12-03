Zubeldía completa 'quebra-cabeça' do Fluminense em momento decisivo

Luis Zubeldía completou, na noite desta terça-feira (2), a última etapa que faltava para convencer de vez o torcedor do Fluminense. Desde que assumiu o comando, o time já havia desenvolvido uma identidade clara: intensidade com e sem a bola, organização defensiva, repertório ofensivo e protagonismo no Maracanã. Faltava apenas confirmar esse nível atuando longe do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Em casa, o Flu virou praticamente intransponível. O time venceu os oito jogos que disputou sob o comando do argentino e sofreu apenas um gol nesse período – de pênalti –, quase sempre com atuações de autoridade. No recorte do Brasileirão desde sua chegada, ninguém pontuou mais: são 27 pontos em 13 partidas, desempenho superior ao de Flamengo, Mirassol, Fortaleza e qualquer outro clube da Série A.

A vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, marcou justamente o que Zubeldía vinha buscando desde o primeiro dia de trabalho: um triunfo como visitante. E mais do que isso, consolidou um processo que já dava sinais de evolução. Embora os resultados recentes fora de casa não fossem positivos, as performances indicavam uma equipe cada vez mais competitiva.

continua após a publicidade

Contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Fluminense sustentou um jogo maduro e teve chances de sair vencedor. Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, mereceu os três pontos e terminou o empate em 0 a 0 com sensação de frustração. A contundência, porém, finalmente se transformou em resultado na Arena do Grêmio, onde o time não apenas venceu, mas controlou os momentos críticos da partida com segurança. O próprio Zubeldía admitiu o peso simbólico do triunfo ao fim da partida.

— Era importante ganhar aqui, não só pela possibilidade de terminar mais acima da tabela, mas porque devíamos uma vitória como visitante. Desde que cheguei aqui não ganhamos como visitantes. Até fizemos boas partidas, mas sempre digo que para ganhar de visitante precisa ser contundente e defender bem.

continua após a publicidade

O treinador viu sua equipe gerar chances claras, resistir à pressão gaúcha no segundo tempo e encontrar o equilíbrio que faltava fora de casa. A sensação, para o torcedor, é de que o Flu atingiu um ponto que vinha escapando por detalhes.

Um dos destaques do jogo, Soteldo simboliza essa virada recente. Alvo de críticas e longe do desempenho esperado desde que chegou ao clube, o venezuelano marcou dois gols contra seu ex-time e ganhou elogios diretos do treinador, que valorizou não só as ações ofensivas, mas também o comprometimento sem a bola.

— Creio que Soteldo fez um trabalho bastante completo porque, por um lado fez os gols e, por outro lado, cuidou da bola. Além disso, se sacrificou muito defensivamente. Em 90 minutos gira o mundo —disse Zubeldía.

Consolidado no G-6 e agora mirando a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Fluminense vive sua melhor fase na temporada. O time mantém solidez, intensidade e constância, seja no Maracanã ou longe dele, e chega à reta final com força no Brasileirão e na Copa do Brasil. Para muitos torcedores, a vitória em Porto Alegre não foi apenas mais três pontos: foi a peça que faltava no quebra-cabeça. Zubeldía já encantava em casa, dava identidade, fazia o time render e competir. Agora, venceu fora.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Soteldo comemora seu gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Tricolor vai a 61 pontos e dorme na quinta colocação, aguardando os jogos de Botafogo e Bahia, na quarta-feira (3). O Fluminense agora volta a campo no domingo (7), contra o próprio Bahia, no Maracanã.