VÍDEO: Piloto escapa de carro em chamas durante corrida no Paraná

O piloto Leandro Totti passou por momentos de tensão durante uma corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna de Londrina, no Paraná, válida pela 600 Speed Fest. No momento em que os pilotos eram trocados e os carros estavam sendo abastecidos, Totti se deparou com seu veículo em chamas e teve que escapar rapidamente.

Vídeos que circulam na web mostram Totti dentro do carro e membros da equipe próximos a ele, mexendo no veículo. Rapidamente, quando as chamas começam, os mecânicos se afastam e um deles chega a cair no chão. Logo, o piloto consegue escapar do carro e são disparados jatos d'água para controlar o fogo, além do uso de cobertores úmidos. Veja o vídeo abaixo.

Apesar do susto e das imagens preocupantes, Totti teve apenas queimaduras nas mãos e foi logo liberado do hospital. Os outros membros da equipe sofreram com ferimentos leves, mas também passam bem. Já o carro não sofreu grandes consequências.

Causa das chamas

Ao final da corrida, Totti esclareceu que usa capacete e macacão antichamas, assim como os membros de sua equipe. Segundo ele, caiu muito combustível no carro quando o piloto tirou a mangueira, o que levou às chamas. Luc Monteiro, organizador do Londrina 600 Speed Fest, analisou a possível causa do acidente, em entrevista à RPC Londrina.

— O encaixe da mangueira no bocal do tanque pode ter tido alguma falha, ficado frouxo, encaixado menos, algo nesse sentido, e espirrou. Sabe quando você liga a mangueira do jardim e põe o dedo, e a água faz aquele jato para todos os lados? Aconteceu algo mais ou menos assim, e espirrou álcool pelo carro. Você tem partes quentes do veículo, e a hora que o etanol tem contato com uma parte dessa, acontece do jeito que a gente não queria — afirmou Luc.

O organizador ainda ressaltou que todos os boxes são equipados com extintores, como medida de segurança. Além disso, o regulamenteo exige que também haja um balde com água e cobertor.

Leandro Totti é candidato ao título da Fórmula Truck

Totti volta à ação pela última etapa da Fórmula Truck 2025 neste final de semana (5, 6 e 7 de dezembro), em Interlagos. O piloto é o quinto colocado na classificação geral e tem chances de levar o título da competição.