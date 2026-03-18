A viagem do Botafogo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão, às 19h (de Brasília), começou sob tensão na noite desta terça-feira (17). Ainda no Aeroporto Internacional do Galeão, a aeronave que transportaria a delegação apresentou problemas técnicos e precisou ser substituída.

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O defeito foi identificado ainda no pátio, o que impediu a decolagem no horário previsto e obrigou o Botafogo a reorganizar o deslocamento para a capital paulista. Enquanto aguardavam a definição de uma nova aeronave, jogadores e comissão técnica comandada por Martín Anselmi ajustaram a programação e deixaram o aeroporto temporariamente para jantar nas proximidades, com a manutenção do planejamento alimentar.

Nas redes sociais, o ponta-direita Artur publicou uma foto por meio dos stories do Instagram com a legenda "Livramento", acompanhada de um emoji de mãos juntas em oração. Abaixo, veja a imagem:

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A expectativa inicial era de que a situação fosse resolvida ainda durante a noite, com chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos na madrugada e deslocamento direto ao hotel. Posteriormente, o Botafogo informou que um novo voo foi remarcado para o fim da manhã desta quarta-feira (18).

🟢 Palmeiras ⚔️ Botafogo ⭐

O Alvinegro entra em campo na tentativa de deixar a zona de rebaixamento neste início de campeonato. A equipe soma três pontos nas quatro primeiras partidas, com uma vitória e três derrotas, além de sete gols marcados e nove sofridos. O Palmeiras, por outro lado, vive situação oposta e ocupa a vice-liderança da tabela, com 13 pontos após seis jogos.

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O Botafogo tem a oportunidade de mudar o rumo da temporada. A casa do clube paulista foi, nas últimas três temporadas, palco de grandes atuações do time carioca, embora em contextos distintos do atual, especialmente quanto à disparidade técnica entre as equipes. A última derrota do Alvinegro no estádio ocorreu pela décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, período em que John Textor ainda iniciava sua trajetória à frente da SAF, enquanto Abel Ferreira já contava com estabilidade no comando, elenco valorizado e amplo favoritismo.

Estêvão, do Palmeiras, e Allan, do Botafogo, disputam bola durante partida pelo Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

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