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Arena MRV terá bom público para Atlético-MG x São Paulo: confira parcial

Galo fez promoções para a partida e a torcida comparecerá em bom número

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/03/2026
13:56
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
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Nesta quarta-feira (18), o Atlético recebe o São Paulo às 20h, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de bom público para o confronto.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Nesta quarta-feira (18), o Atlético recebe o São Paulo às 20h, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de bom público para o confronto.

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Na manhã de hoje, o clube informou que 29.500 ingressos já foram vendidos. A tendência é que esse número aumente até o horário da partida, com a presença ultrapassando a marca de 30 mil torcedores no estádio.

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Promoções nos ingressos

Para incentivar a presença da torcida, o Atlético preparou algumas ações especiais. Uma delas garante ingresso gratuito, no mesmo setor, para os torcedores que compareceram ao último jogo em casa, contra o Internacional, na quarta-feira (11). Na ocasião, a Arena MRV registrou o menor público de sua história, com apenas 10.132 presentes.

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Além disso, o clube estabeleceu preço único de R$ 25 no ingresso para todos os sócios Galo na Veia (exceto camarotes, restaurantes e lounges). Os sócios também podem adquirir além do próprio ingresso até quatro adicionais com 70% de desconto sobre o valor da inteira.

torcida arena mrv (Foto: Daniella Veiga / Atlético)
Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniella Veiga / Atlético)

Invencibilidade do Atlético em casa contra o São Paulo

Atlético defende uma longa invencibilidade como mandante diante do São Paulo. O Galo não perde para o Tricolor paulista em casa há dez anos. Nesse período, foram dez confrontos, com seis vitórias da equipe mineira e quatro empates.

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A última vitória do São Paulo como visitante nesse duelo ocorreu em 2016, quando venceu por 2 a 1, com gols de Maicon e Gilberto enquanto Hyuri descontou para o Atlético. A partida foi válida pelo returno do Brasileirão daquele ano.

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