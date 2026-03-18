menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Athletico-PR no gramado sintético

O Cruzeiro enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada na tarde desta quarta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/03/2026
12:30
Athletico PR vs Cruzeiro (Foto: Nayra Halm / Staff Images/ CRUZEIRO)
imagem cameraAthletico PR vs Cruzeiro (Foto: Nayra Halm / Staff Images/ CRUZEIRO)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro irá reencontrar o Athletico-PR e o gramado sintético da Arena da Baixada na noite desta quarta-feira (18). Entretanto, o estádio não traz boas lembranças para a Raposa, que venceu apenas duas partidas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O primeiro gramado sintético do Brasil foi inaugurado em 24 de fevereiro de 2016. Desde então, apesar das críticas, a casa do Furacão foi pioneira e começou um grupo que hoje conta com Arena MRV, Engenhão, Arena Condá e Allianz Parque.

Athletico PR vs Cruzeiro (Foto: Nayra Halm / Staff Images/ CRUZEIRO)
Athletico PR vs Cruzeiro (Foto: Nayra Halm / Staff Images/ CRUZEIRO)

Contra o Cruzeiro, o tapete da Arena da Baixada tem sido um ponto positivo. Em sete partidas disputadas, a Raposa venceu apenas dois, perdeu três e empatou dois

continua após a publicidade

Retrospecto de Athletico-PR x Cruzeiro na Arena da Baixada com gramado sintético

  • Athletico-PR 1 x 0 Cruzeiro - 2016
  • Athletico-PR 0 x 2 Cruzeiro - 2017
  • Athletico-PR 1 x 2 Cruzeiro - 2018
  • Athletico-PR 2 x 0 Cruzeiro - 2018
  • Athletico-PR 0 x 0 Cruzeiro - 2019
  • Athletico-PR 3 x 3 Cruzeiro - 2023
  • Athletico-PR 3 x 0 Cruzeiro - 2024

Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

continua após a publicidade

A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias