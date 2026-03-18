Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Athletico-PR no gramado sintético
O Cruzeiro enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada na tarde desta quarta-feira
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O Cruzeiro irá reencontrar o Athletico-PR e o gramado sintético da Arena da Baixada na noite desta quarta-feira (18). Entretanto, o estádio não traz boas lembranças para a Raposa, que venceu apenas duas partidas.
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O primeiro gramado sintético do Brasil foi inaugurado em 24 de fevereiro de 2016. Desde então, apesar das críticas, a casa do Furacão foi pioneira e começou um grupo que hoje conta com Arena MRV, Engenhão, Arena Condá e Allianz Parque.
Contra o Cruzeiro, o tapete da Arena da Baixada tem sido um ponto positivo. Em sete partidas disputadas, a Raposa venceu apenas dois, perdeu três e empatou dois
Retrospecto de Athletico-PR x Cruzeiro na Arena da Baixada com gramado sintético
- Athletico-PR 1 x 0 Cruzeiro - 2016
- Athletico-PR 0 x 2 Cruzeiro - 2017
- Athletico-PR 1 x 2 Cruzeiro - 2018
- Athletico-PR 2 x 0 Cruzeiro - 2018
- Athletico-PR 0 x 0 Cruzeiro - 2019
- Athletico-PR 3 x 3 Cruzeiro - 2023
- Athletico-PR 3 x 0 Cruzeiro - 2024
Athletico-PR x Cruzeiro
Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.
A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.
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