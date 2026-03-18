Confira retrospecto do Cruzeiro contra o Athletico-PR no gramado sintético

O Cruzeiro irá reencontrar o Athletico-PR e o gramado sintético da Arena da Baixada na noite desta quarta-feira (18). Entretanto, o estádio não traz boas lembranças para a Raposa, que venceu apenas duas partidas.

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O primeiro gramado sintético do Brasil foi inaugurado em 24 de fevereiro de 2016. Desde então, apesar das críticas, a casa do Furacão foi pioneira e começou um grupo que hoje conta com Arena MRV, Engenhão, Arena Condá e Allianz Parque.

Athletico PR vs Cruzeiro (Foto: Nayra Halm / Staff Images/ CRUZEIRO)

Contra o Cruzeiro, o tapete da Arena da Baixada tem sido um ponto positivo. Em sete partidas disputadas, a Raposa venceu apenas dois, perdeu três e empatou dois

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Retrospecto de Athletico-PR x Cruzeiro na Arena da Baixada com gramado sintético

Athletico-PR 1 x 0 Cruzeiro - 2016

Athletico-PR 0 x 2 Cruzeiro - 2017

Athletico-PR 1 x 2 Cruzeiro - 2018

Athletico-PR 2 x 0 Cruzeiro - 2018

Athletico-PR 0 x 0 Cruzeiro - 2019

Athletico-PR 3 x 3 Cruzeiro - 2023

Athletico-PR 3 x 0 Cruzeiro - 2024

Athletico-PR x Cruzeiro

Athletico-PR e Cruzeiro se reencontram após mais de um ano, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília). As equipes se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento turbulento nos bastidores. O Cabuloso demitiu o técnico Tite no último domingo, após o empate em 3 a 3 com o Vasco, dentro de casa. No momento, a diretoria celeste tem negociações em andamento com Artur Jorge.

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A situação do Cruzeiro no Brasileirão é ainda mais complicada. O time está na vice-lanterna e ainda não venceu no torneio em seis partidas, somando três empates e três derrotas.

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