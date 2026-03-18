Botafogo vai ao Allianz para atrapalhar o Palmeiras pelo quarto ano seguido

O Botafogo tem oportunidade de virar a chave na temporada no duelo desta quarta-feira (18), às 19h, com o forte Palmeiras, no Allianz Parque. A casa do clube paulista foi, nas últimas três temporadas, local de grandes exibições do Glorioso, mas com contextos bem diferentes do atual em relação à disparidade das equipes.

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A última derrota do Alvinegro na casa do Verdão aconteceu pela décima rodada do Brasileirão 2022, quando John Textor vivia os primeiros momentos à frente da SAF. Abel Ferreira já tinha tempo de casa, um elenco caro e favoritismo.

Na época, times distante quanto a nível de investimento e uma goleada impiedosa por 4 a 0. Rony (duas vezes), Gustavo Scarpa e Wesley marcaram para o Palmeiras.

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Botafogo viveu momentos de glória no Allianz

Desde então, o Palmeiras encontrou muita dificuldade. O Botafogo acompanhou o crescimento financeiro, montou bons times e deu muito na condição de visitante. Já no ano seguinte, Tiquinho Soares fez o gol da vitória alvinegra por 1 a 0 sob o comando de Luís Castro.

Em 2024, Artur Jorge foi o técnico "pedra no sapato" de Abel em São Paulo. Nas oitavas de final da Libertadores, empate por 2 a 2 para classificar o Alvinegro. Pelo Brasileirão, na 36ª rodada, dias antes do título da Libertadores, vitória por 3 a 1 para encaminhar o título do Brasileirão. Já em 2025, Renato Paiva viu seus comandados em ótimo dia, mas o empate sem gols não saiu do placar.

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Botafogo encaminhou título do Brasileirão em 2024 contra o Palmeiras (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O recorte recente mostra muita rivalidade dentro de campo. Nos últimos três anos, o Palmeiras conquistou um Brasileirão improvável após o Botafogo liderar com 13 pontos de vantagem, enquanto o Glorioso dominou 2024. No reencontro em 2025, o Verdão levou a melhor no tira-teima nas oitavas de final do Mundial de Clubes e avançou às quartas de final.

A partida desta quarta-feira (18) tem um grau de relevância diferente, mas pode ser um divisor de águas. Pressionado, o técnico Martín Anselmi vê o cargo ameaçado em meio à crise. Do outro lado, Abel Ferreira mira a caça ao líder São Paulo.

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