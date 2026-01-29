Fortaleza rescinde com lateral e empresta dois jogadores
O Fortaleza continua promovendo mudanças em seu elenco após a queda para a Série B. O time oficializou, na última quarta-feira (28), uma rescisão de contrato e dois empréstimos.
A rescisão foi a do lateral-esquerdo Weverson, que deixou o clube do Pici após quatro partidas. Como adiantou o Lance!, o atleta está acertado com o Gil Vicente-POR e já viajou para o país.
O primeiro empréstimo a ser anunciado foi o de Imanol Machuca. Liberado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) para atuar, o atacante foi emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG até o fim do ano. O contrato junto ao Leão vai até dezembro de 2027.
Minutos depois, o Tricolor oficializou o empréstimo do volante Kauan Rodrigues para o Athletic-MG, adversário na Série B. O vínculo vai até o fim do ano e tem opção de compra. Kauan possui contrato com a equipe cearense até maio de 2028.
Além de jogadores, o Fortaleza anunciou a saída de Marcelo Boeck, assessor executivo de futebol. O ex-goleiro deixou o cargo após três anos.
Mudanças no elenco do Fortaleza
O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube rescindiu com o zagueiro Marcelo Benevenuto, com os meio-campistas Zé Welison e Emmanuel Martínez e com o atacante Juan Martín Lucero.
Dois nomes foram emprestados nesta semana: o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Imanol Machuca. Em relação à chegadas, nomes como Luan Freitas, Ryan e Ronald foram contratados. A Série B, grande objetivo do Tricolor na temporada, terá início em março.
