Fortaleza e Vitória fazem duelo de técnicos novatos no Brasileirão

Fortaleza e Vitória têm muitas coisas em comum neste Campeonato Brasileiro, a maioria delas nem tão positivas assim, afinal as equipes estão na zona de rebaixamento. A que chama mais atenção, no entanto, é que os dois times nordestinos se enfrentam em confronto direto neste sábado com técnicos novatos à beira do campo, que irão fazer o primeiro jogo depois da efetivação.

A bola rola a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Fortaleza é o 19º colocado, com 15 pontos, enquanto o Vitória é o 17º, com 22.

Martín Palermo no comando do Fortaleza

Martín Palermo, treinador do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Do lado mandante, o argentino Martín Palermo, ídolo histórico do Boca Juniors, foi contratado para substituir Renato Paiva e tem menos de uma semana de trabalho no Pici, já que ele comanda os treinos do Fortaleza desde o último sábado (6). Uma das suas primeiras ações, inclusive, foi a reintegração de quatro atletas afastados: Magrão, Zé Welison, Martínez e Deyverson, que voltaram a treinar com o grupo.

A carreira de Martín Palermo como treinador começou em 2012, quando foi anunciado pelo Godoy Cruz-ARG. Depois, passou por Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX, Curicó Unido-CHI, Aldosivi-ARG, Platense-ARG e Olimpia-PAR, clube mais recente.

A trajetória no Olimpia teve início em fevereiro de 2024. Em novembro daquele ano, a equipe venceu o torneio Clausura do Campeonato Paraguaio - foi o primeiro troféu de Palermo como treinador.

O argentino foi demitido em abril deste ano, logo depois da goleada sofrida contra o Vélez Sarsfield-ARG, pela Copa Libertadores. Na época, o Olimpia somava seis partidas sem vencer. Foram 58 jogos ao longo de sua passagem, com 27 vitórias, 17 empates e 14 derrotas

Palermo será o terceiro treinador do Fortaleza em 2025. Antes de Renato Paiva, a equipe estava sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, que registrou mais de quatro anos em sua trajetória no Pici.

Rubro-Negro aposta em solução caseira

Rodrigo Chagas comanda treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Se o Fortaleza foi buscar um treinador fora do país, o Vitória achou a solução dentro do próprio clube. Depois da goleada por 8 a 0 que resultou na demissão de Fábio Carille, Rodrigo Chagas, que comandava a equipe sub-20, assumiu interinamente. Foi com esse status, inclusive, que ele comandou a vitória diante do Atlético-MG, na última rodada do Brasileirão.

Durante esta Data Fifa, no entanto, a diretoria confirmou a efetivação de Chagas, que teve tempo para conhecer melhor o grupo. Com outras passagens pelo Leão, ele já foi treinador da base em outras oportunidades e chegou a comandar o time principal entre 2020 e 2021. O profissional soma, ao todo, 35 jogos à frente da equipe, 14 vitórias, 14 empates e sete derrotas. Chagas também treinou clubes de menor expressão como Jacuipense, Monte Roraima e Atlético de Alagoinhas.

Esse é o terceiro treinador do Vitória nesta temporada, depois dos trabalhos de Thiago Carpini e Fábio Carille.

— Primeiro é tentar quebrar tabu. Espero que a gente consiga ter a mesma felicidade desse último jogo. Sabemos que vai ser criada uma atmosfera para o Fortaleza, pela necessidade, assim como tivemos aqui. Eles deverão ter o apoio da torcida deles. É estudar bastante o adversário. Jogo de seis pontos que a gente tem que pontuar. O objetivo é ganhar, mas se não der, um ponto é importante por jogar fora. Adversário difícil — destacou Chagas durante sua entrevista de apresentação.

