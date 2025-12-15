'Personalidade': Dorival reafirma confiança em Yuri Alberto após pênalti perdido
Atacante perdeu a terceira penalidade na temporada
Yuri Alberto desperdiçou a cobrança de pênalti na semifinal contra o Cruzeiro, no domingo (14), na Neo Química Arena. Escolhido como o primeiro batedor do Corinthians, o atacante parou em Cássio. Na disputa, Hugo Souza defendeu duas cobranças e garantiu a classificação do Timão à final da Copa do Brasil.
Nesta temporada, o camisa 9 cobrou cinco pênaltis, com duas conversões, nas vitórias por 4 a 2 sobre o Internacional e por 3 a 1 contra o São Paulo, ambas pelo Brasileirão. As outras três tentativas foram desperdiçadas em momentos decisivos.
Além da cobrança contra o Cruzeiro, Yuri Alberto falhou na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, em chute defendido por Weverton. No Brasileirão, perdeu na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena, ao arriscar uma cavadinha defendida por Rossi.
Apesar do erro, Dorival Júnior minimizou a falha e elogiou a postura do atacante na semifinal. Mesmo sem marcar desde a vitória sobre o São Paulo, no dia 20 de novembro, Yuri Alberto segue com a confiança da comissão técnica.
- O Yuri tem muita personalidade, eu não me preocupo com isso, se ele continuar com esse espírito de luta, nos entregando, com comprometimento, o gol vai sair a qualquer momento, e gol vai sair, se Deus quiser, e ele será decisivo nesses jogos que teremos - disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.
Pênaltis perdidos por Yuri Alberto:
- Corinthians 1 x 2 Cruzeiro - Copa do Brasil 2025
- Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil 2025
- Corinthians 1 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025
- Corinthians 2 x 0 Atlético-MG - Copa do Brasil 2023
Emocional pesado
Após a partida, Yuri Alberto comentou a classificação diante do Cruzeiro. O atacante destacou as dificuldades do confronto e exaltou a atuação de Hugo Souza na disputa por pênaltis.
- Foi uma semifinal muito difícil, muito pesada emocionalmente. A gente sofreu, lutou até o fim
e mostrou muita força como grupo. Nos pênaltis, o Hugo foi gigante, decidiu para nós, e isso
é mérito de um time que acredita até o último momento. Quero agradecer a Deus por nos
sustentar em mais uma decisão e à nossa torcida, que empurrou o time o tempo todo e fez a
diferença na Arena. Essa classificação tem muito do Corinthians. Nosso ano ainda não
acabou e agora é foco total na final - disse o atacante.
