Palermo manda recado para a torcida do Fortaleza após chegada

Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza, comandou seu primeiro treino no Pici no último sábado (6). Após o desembarque, que aconteceu na sexta-feira (5), o argentino mandou um recado para a torcida do Leão. As aspas foram publicadas pelo clube nas redes sociais.

— Obviamente que o desafio que teremos como prioridade é deixar o Fortaleza na Primeira Divisão. E bom... Esse é o maior desafio, que obviamente me seduziu. Isso é o que me motivou. Sabemos que é uma situação complexa, mas há um time para reverter a situação. Devemos começar a trabalhar rapidamente - disse.

Palermo terá vínculo até o fim de 2025, com opção de renovação até o encerramento da próxima temporada. Chegaram também os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera e o analista Renato Cornejo.

Martín Palermo, treinador do Fortaleza, com sua comissão técnica (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Nos bastidores, a contratação foi diretamente conduzida por Marcelo Paz, CEO da SAF da equipe cearense. O dirigente solicitou um aprofundamento no modelo de jogo por parte do setor de análise e Palermo encaixou-se nas exigências para o momento do Leão.

Vivendo má fase, o Fortaleza é o 19º colocado na Série A, com 15 pontos. O argentino será o terceiro treinador da equipe em 2025 - Renato Paiva foi demitido após dez jogos e Juan Pablo Vojvoda caiu depois de mais de quatro anos no Pici.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo somente no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.