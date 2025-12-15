A Federação Bahiana de Futebol divulgou a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Baiano, com todos os jogos e horários das nove rodadas iniciais. Uma das partidas mais esperadas, o clássico entre Bahia e Vitória - ou melhor, Vitória e Bahia - está marcado para as 16h do dia 25 de janeiro (horário de Brasília), um domingo, no Barradão, pela quinta rodada.

Ainda há uma dúvida, porém, com relação aos times que entrarão em campo, já que Bahia e Vitória devem jogar boa parte do torneio com um time alternativo e repleto de garotos da base. Vale lembrar que na quarta-feira seguinte ao Ba-Vi do Campeonato Baiano, dia 28, começa o Brasileirão, competição que é prioridade para as duas equipes na temporada.

A primeira rodada do Baianão, no entanto, acontece bem antes. Já no dia 10 de janeiro, um sábado, o Vitória recebe o Atlético de Alagoinhas no Barradão, às 16h. Por outro lado, o Bahia entra em campo às 16h do domingo contra o Jequié, na Arena Fonte Nova. Veja aqui a tabela detalhada do Baianão 2026.

Confira os jogos da primeira rodada:

Sábado (10)

16h - Vitória x Atlético-BA;

18h30 - Porto x Jacuipense;

Domingo (11)

16h - Bahia x Jequié;

18h30 - Juazeirense x Bahia de Feira;

21h - Barcelona x Galícia.

As novidades do Campeonato Baiano

A competição começa oficialmente no dia 10 de janeiro e vai até o dia 7 ou 8 de março. A principal novidade desta próxima edição são os jogos únicos na semifinal e final, anteriormente disputadas em partidas de ida e volta. A mudança aconteceu por conta da limitação da CBF, que prevê 11 datas para os campeonatos estaduais. Nessas fases finais, inclusive, as partidas terão auxílio do VAR, assim como no Ba-Vi da primeira fase.

Os mandantes dos jogos serão os times com melhor campanha geral, inclusive na decisão. Em caso de empate, o vencedor será conhecido nos pênaltis.

Dez clubes vão participar da primeira divisão do Campeonato Baiano 2026. São eles: Atlético, Bahia, Barcelona, Bahia de Feira, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória. Vale lembrar que os quatro primeiros se classificam para a semifinal (1º x 4º e 2º x 3º). Os dois últimos são rebaixados para a Série B do Baiano 2027.