Após 51 anos da inauguração do Estádio Santa Cruz, uma grande remodelagem originou a Arena Nicnet, que se consolidou como um dos mais modernos complexos multiuso do interior de São Paulo, reunindo esporte, entretenimento e turismo em um único espaço. O estádio de Ribeirão Preto virou referência ao receber grandes shows nacionais e internacionais, movimentando a economia local e ampliando a visibilidade do Botafogo-SP.

Desde a abertura da agenda para eventos, a arena já sediou 31 shows, além de corridas, ações corporativas e partidas comemorativas. A demanda transformou o espaço em importante fonte de receita, e cerca de 10% do faturamento do clube hoje vem da locação para shows, percentual que chega a 15% quando considerados todos os tipos de eventos.

O complexo oferece 13 camarotes, dois lounges VIP, bar e restaurante internacional. Na área externa, a Arena Boulevard se tornou ponto de encontro da cidade e conta com uma unidade do Bar do Zeca Pagodinho e uma franquia do Hard Rock Cafe, que recebe mais de 5 mil pessoas por ano, reforçando o caráter turístico do local.

Estádio tem capacidade para 15 mil pessoas e estrutura de camarotes, lounges e áreas externas (Foto: Divulgação)

A operação se completa com a Pantera Shop, loja oficial do clube instalada na arena, fortalecendo o conceito de um estádio vivo e economicamente ativo durante todo o ano, e não somente em dias de jogo.

Apesar da capacidade de cerca de 15 mil torcedores na Arena Nicnet, alguns espetáculos chegam a reunir até 30 mil pessoas, ocupando também as demais áreas do estádio, como o gramado. As operações de montagem mobilizam equipes que podem ultrapassar 100 profissionais, dependendo do porte do evento. Com o aumento da demanda, o clube trabalha com a meta de realizar entre 15 e 20 shows por ano, objetivo ainda distante pela necessidade de conciliar o calendário de eventos com as competições de futebol.

Mesmo assim, o crescimento é constante. A diretoria do Botafogo-SP reforça que o futebol permanece como prioridade, mas mantém uma operação rígida para garantir o equilíbrio entre partidas e espetáculos. Para preservar o gramado, shows de grande porte que exigem uso do campo só são liberados quando há um intervalo seguro entre os jogos.

Anteriormente, o espaço já recebeu eventos como a apresentação do "Abba The Show", e de shows como o de despedida da banda Kiss, e das bandas Guns N' Roses, Iron Maiden e Rod Stewart. Ainda em dezembro de 2025, a Arena Nicnet recebeu Thiaguinho, e no dia 20 receberá a dupla Jorge & Mateus.