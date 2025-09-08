A última janela de transferências foi um marco para o Vitória, que passou por grandes mudanças no elenco e na comissão técnica em busca de uma melhora no desempenho no restante da temporada. Tudo isso sob o comando de um novo diretor de futebol: o executivo Gustavo Vieira.

O próprio dirigente concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira para fazer um balanço da janela e também explicar o alto número de chegadas e saídas do elenco rubro-negro.

— Seguramente foi satisfatório, gostaríamos de mais, digo que poderia ser melhor. A quantidade de saídas e entradas o presidente já deu as razões. Reconhece os processos do primeiro semestre e demandou de mim estratégias de ajustes do que foi feito. O planejado não aconteceu no primeiro semestre, por isso houve mais saídas e chegadas — iniciou.

— De fato o Vitória é um clube que interessa os atletas, nacionais e internacionais. Atletas europeus, inclusive. Foi pouco mais ao mercado europeu, posso colocar na ousadia, criatividade, um pouco de encontrar soluções. A atratividade do Vitória se confirma dado à dimensão do clube, conquistas, história, o que representa. Posso dizer que neste meio de ano a gente percebeu que a Europa olha para o futebol brasileiro. Os resultados no Mundial de Clubes ajudaram. No nosso universo pude constatar o quanto o Vitória é desejado em relação a jogadores da Europa. Em nenhum momento precisei explicar o que era o Vitória — completou.

Vale lembrar que o futebol brasileiro ficou em evidência no Mundial de Clubes da Fifa em junho e julho deste ano com os quatro representantes do país avançando para o mata-mata com resultados relevantes, como a vitória do Botafogo contra o PSG e a do Fluminense diante da Inter de Milão.

Contratações do Vitória na segunda janela:

Rúben Rodrigues - meia português; Rúben Ismael - volante português; Renzo López - atacante uruguaio; Aitor Cantalapiedra - meia atacante espanhol; Romarinho - atacante; Thiago Couto - goleiro; Ramon - lateral-esquerdo; Camutanga - zagueiro; Dudu - volante.

Troca de treinador no Vitória

Nesta janela de transferências o Vitória também trocou de treinador. Depois da derrota por 8 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, a diretoria demitiu Fábio Carille e trouxe Rodrigo Chagas para substituí-lo, profissional que estava no comando da equipe sub-20 e é ídolo do clube.

— Óbvio que trocar treinador não é ideal, é um trauma interno. Tem que reorganizar as coisas, apostar em algum resultado de curto prazo que não é garantido. É um estresse, mas é inevitável. Trocas foram adequadas, e nós estamos encontrando as soluções adequadas ao nosso ver.

— A decisão sobre treinador de fato é mais delicada em relação a impacto no trabalho. O Rodrigo sempre esteve considerado como uma das opções mais fortes pela história que tem, vínculo com o Vitória, conexão com a nação rubro-negra. Impossível não considerar um candidato forte, tanto é que está aí — concluiu.

De treinador novo e em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vitória tem mais uma semana livre antes do confronto contra o Fortaleza, marcado para as 16h do próximo sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 23ª rodada.