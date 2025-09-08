Palermo explica acerto com o Fortaleza e fala em estilo de jogo

Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, foi apresentado pelo clube na tarde desta segunda-feira (8). O argentino explicou os motivos para aceitar o convite do Tricolor e falou a respeito do seu estilo de jogo.

— Gosto dos desafios. Certamente vim para cá porque falei muito com Juan Pablo Vojvoda. Anteriormente, para conhecer um pouco mais do futebol brasileiro, falei com ele. Quando outro clube estava interessado em mim. E também pudemos falar sobre o Fortaleza, o momento que ele estava vivendo. Creio que ele fez história neste clube. É um clube que cresceu muito. Como era um clube muito familiar, isso obviamente me gerou um incentivo, uma motivação - disse.

— Gosto de saber que podemos reverter esse momento. Com o elenco, os jogadores que temos. Conheci as instalações e temos todas as condições para trabalhar, confiar. Também estivemos com a torcida e eles estarão nos apoiando já no próximo jogo. Isso me dá a oportunidade de conhecer mais do futebol a nível sul-americano e mundial. Para mim é um prazer está aqui - acrescentou o treinador.

— Em relação ao sistema, gosto de manter um esquema fixo. Com base também nos jogadores, que vou conhecendo e escolhendo para o próximo jogo. Seja um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, implementamos os sistemas segundo as características - explicou.

— Algo que me caracteriza é priorizar que as equipes comecem na defesa. Ter força defensivamente, para depois elaborar uma ideia, uma proposta de jogo, entendendo os jogadores. É preciso mentalizar isso: não sofrer gols, algo que a equipe sofreu nas últimas partidas. Temos que recuperar essa segurança defensiva, essa estrutura que a equipe precisa, para sermos fortes - completou Palermo.

Vivendo má fase, o Fortaleza é o 19º colocado na Série A, com 15 pontos. O argentino será o terceiro treinador da equipe em 2025 - Renato Paiva foi demitido após dez jogos e Juan Pablo Vojvoda caiu depois de mais de quatro anos no Pici.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, o Leão do Pici voltará a campo no dia 13 de setembro (sábado). A equipe receberá o Vitória, na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela Série A.