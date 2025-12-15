Palmeiras recebe proposta por Micael; clube avalia opções para a zaga no mercado

Com futuro incerto no Palmeiras, Micael recebeu sondagens do exterior e deve deixar o clube nesta janela de transferências. As partes mantêm conversas nos bastidores, e a tendência é que ocorra uma definição nos próximos dias.

O zagueiro iniciou a temporada com espaço após se apresentar ao clube em fevereiro. No entanto, perdeu espaço no segundo semestre e terminou como quinta opção no setor defensivo, atrás do jovem Benedetti.

Pedido de Abel Ferreira, que buscava um zagueiro canhoto para compor elenco, Micael chegou ao Palmeiras após defender o Houston Dynamo, da MLS. Ao todo, o zagueiro custou cerca de R$ 35 milhões aos confres alviverdes.

Além de Micael, Abel Ferreira conta com o capitão Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, que será jogador do Palmeiras em definitivo após o período de empréstimo, e Benedetti.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!. Ao todo, ele participou de 28 jogos, incluindo quatro pela Libertadores, não marcou gols e distribuiu uma assistência.

Palmeiras mira opções para a zaga no mercado

Uma das prioridades do Palmeiras na atual janela de transferências é reforçar o setor defensivo. O clube já acertou nos bastidores bases para manter Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025.

Com a iminente saída de Micael, um reforço deve chegar à Academia de Futebol. Um dos nomes ventilados é o zagueiro Joaquim. A reportagem entrou em contato com representantes do atleta, que afirmaram não ter recebido nenhuma proposta do Palmeiras. A expectativa é que o Tigres peça cerca de 12 milhões de dólares pelo defensor.

Vitão, do Internacional, e Nino, do Zenit, são outros nomes monitorados pela diretoria de futebol do Palmeiras.