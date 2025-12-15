menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras recebe proposta por Micael; clube avalia opções para a zaga no mercado

Defensor terminou a temporada como quinta opção no setor e está fora do planejamento da comissão técnica para 2026

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 15/12/2025
19:42
Micael, zagueiro do Palmeiras
imagem cameraMicael, zagueiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com futuro incerto no Palmeiras, Micael recebeu sondagens do exterior e deve deixar o clube nesta janela de transferências. As partes mantêm conversas nos bastidores, e a tendência é que ocorra uma definição nos próximos dias.

continua após a publicidade

+ Palmeiras supera Flamengo em ranking de clubes da Conmebol; veja lista

O zagueiro iniciou a temporada com espaço após se apresentar ao clube em fevereiro. No entanto, perdeu espaço no segundo semestre e terminou como quinta opção no setor defensivo, atrás do jovem Benedetti.

Pedido de Abel Ferreira, que buscava um zagueiro canhoto para compor elenco, Micael chegou ao Palmeiras após defender o Houston Dynamo, da MLS. Ao todo, o zagueiro custou cerca de R$ 35 milhões aos confres alviverdes.

continua após a publicidade

Além de Micael, Abel Ferreira conta com o capitão Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, que será jogador do Palmeiras em definitivo após o período de empréstimo, e Benedetti.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!. Ao todo, ele participou de 28 jogos, incluindo quatro pela Libertadores, não marcou gols e distribuiu uma assistência.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras mira opções para a zaga no mercado

Uma das prioridades do Palmeiras na atual janela de transferências é reforçar o setor defensivo. O clube já acertou nos bastidores bases para manter Bruno Fuchs, que atuou emprestado pelo Atlético-MG em 2025.

Com a iminente saída de Micael, um reforço deve chegar à Academia de Futebol. Um dos nomes ventilados é o zagueiro Joaquim. A reportagem entrou em contato com representantes do atleta, que afirmaram não ter recebido nenhuma proposta do Palmeiras. A expectativa é que o Tigres peça cerca de 12 milhões de dólares pelo defensor.

Vitão, do Internacional, e Nino, do Zenit, são outros nomes monitorados pela diretoria de futebol do Palmeiras.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias