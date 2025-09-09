Diretor cita “proposta ruim” do Coritiba por atleta do Vitória

Momentos antes do fechamento da última janela de transferências, surgiu a possibilidade da saída do atacante do Vitória Lucas Braga para o Coritiba, que disputa a Série B. O atleta, no entanto, ficou em Salvador por conta da "proposta ruim" feita pelo Coxa, de acordo com o próprio diretor de futebol do Rubro-Negro.

Em entrevista concedida na última segunda-feira, Gustavo Vieira fez um balanço da janela do Vitória e comentou a situação do atacante.

— Meu papel, cobrado pelo presidente Fábio Mota, é defender os interesses do Vitória. Recusar negócios que não são bons. O Lucas [Braga] integra o elenco do Vitória. Vamos trabalhar para conseguir nosso objetivo, que é se manter na Série A e talvez mais. Não vou falar de valores, outros clubes desejam nossos atletas. Mas propostas ruins não serão aceitas, não foi nesse casos será em outros — revelou.

Adorado e odiado no Vitória

Lucas Braga, do Vitória, foi procurado pelo Coritiba (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Contratado no início deste ano junto ao Santos por cerca de R$ 5 milhões, Lucas Braga tem contrato até 2027 e despertou muitas críticas da torcida por atuações abaixo do esperado ao longo da temporada.

Sob o comando de Thiago Carpini, ele oscilou entre a reserva e a titularidade e só conseguiu se firmar a partir da chegada de Fábio Carille, que já tinha trabalhado com ele no Peixe. Dos nove jogos sob o comando do treinador, foram oito partidas de Lucas Braga como titular. Só no empate contra o Palmeiras por 2 a 2, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão, que o atleta ficou de fora até mesmo da lista de relacionados.

Com dois gols em 28 jogos nesta temporada, Lucas Braga chegou a jogar improvisado na lateral direita sob o comando de Carille, mas a estratégia não funcionou e foi determinante para a goleada de 8 a 0 sofrida contra o Flamengo, que resultou na demissão do técnico.

Novo comandante da equipe, Rodrigo Chagas eliminou a possibilidade de improvisação, colocou um garoto da base em campo e deixou Lucas Braga no banco de reservas. Em novo ciclo pelo Vitória, o jogador vai tentar reconquistar a confiança da comissão técnica a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), quando o Rubro-Negro tem confronto direto contra o Fortaleza, no Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.