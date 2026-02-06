menu hamburguer
Botafogo

Botafogo tem uma semana para enviar lista de inscritos na Libertadores

SAF aidna tenta resolver pendências quanto ao transfer ban para registrar cinco reforços

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
16:19
Botafogo conquistou a Libertadores em 2024 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Com dia a dia agitado para se livrar do transfer ban, o Botafogo tem até a próxima sexta-feira (13) para enviar a lista de jogadores inscritos nas fases preliminares da Libertadores. O Glorioso encara o Nacional Potosí, da Bolívia, nos dias 18 e 15 de fevereiro, decidindo a classificação no Nilton Santos.

O regulamento da Conmebol indica que cada clube pode inscrever até 45 atletas e realizar até cinco inscrições provisórias, a serem regularizadas até 48 horas antes do duelo.

A lista, vale destacar, valerá para as duas fases de de mata-mata. O Botafogo, caso avance do Nacional Potosí, irá enfrentar valendo vaga na fase de grupos quem se classificar do confronto entre Barcelona, do Equador, e Argentinos Juniors. Para a fase de grupos, novas cinco alterações serão permitidas.

Botafogo tem reforços contratados, mas não regularizados

O Botafogo contratou para a temporada de 2026 os zagueiros Riquelme Felipe e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba. Cristian Medina, volante do Estudiantes, também tem acordo costurado e espera o clube se livrar do transfer ban para viajar ao Brasil.

A SAF precisa entrar em acordo e pagar o Atlanta United, dos Estados Unidos, em dívida referente à compra de Thiago Almada, em 2024. O Botafogo já está na lista de clubes proibidos de novos registros há mais de 30 dias.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
