Botafogo tem uma semana para enviar lista de inscritos na Libertadores

Com dia a dia agitado para se livrar do transfer ban, o Botafogo tem até a próxima sexta-feira (13) para enviar a lista de jogadores inscritos nas fases preliminares da Libertadores. O Glorioso encara o Nacional Potosí, da Bolívia, nos dias 18 e 15 de fevereiro, decidindo a classificação no Nilton Santos.

O regulamento da Conmebol indica que cada clube pode inscrever até 45 atletas e realizar até cinco inscrições provisórias, a serem regularizadas até 48 horas antes do duelo.

A lista, vale destacar, valerá para as duas fases de de mata-mata. O Botafogo, caso avance do Nacional Potosí, irá enfrentar valendo vaga na fase de grupos quem se classificar do confronto entre Barcelona, do Equador, e Argentinos Juniors. Para a fase de grupos, novas cinco alterações serão permitidas.

Botafogo tem reforços contratados, mas não regularizados

O Botafogo contratou para a temporada de 2026 os zagueiros Riquelme Felipe e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Wallace Davi e o atacante Lucas Villalba. Cristian Medina, volante do Estudiantes, também tem acordo costurado e espera o clube se livrar do transfer ban para viajar ao Brasil.

A SAF precisa entrar em acordo e pagar o Atlanta United, dos Estados Unidos, em dívida referente à compra de Thiago Almada, em 2024. O Botafogo já está na lista de clubes proibidos de novos registros há mais de 30 dias.

