Próximo do Vasco, Spinelli é premiado no Equador e indica acerto

Próximo de ser oficializado como reforço do Vasco, Claudio Spinelli foi eleito o melhor atacante do Campeonato Equatoriano na noite de quinta-feira (5). O argentino entrou também na seleção do torneio pelo desempenho com a camisa do Independiente del Valle.
Durante o evento, o centroavante indicou a transferência ao Cruz-Maltino. Questionado se estava pronto para vir ao Brasil, Spinelli foi breve, mas confirmou a situação avançada.
— Parece que sim, estamos vendo. Mas, esta noite, quero desfrutar deste momento com meus companheiros — disse o atacante em entrevista ao portal equatoriano "Havoline Deportivo".
Apesar da curta resposta, Claudio Spinelli já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. O atacante desembarca na capital fluminense na manhã deste sábado (7) para ser submetido a exames médicos e, caso seja aprovado, assinar contrato com o Vasco.
Em 2025, Spinelli foi um dos grandes destaques do Independiente Del Valle. O atacante disputou 51 partidas, marcou 28 gols e deu duas assistências, figurando entre os principais artilheiros do país. Contratado no início da temporada passada, rapidamente conquistou a torcida com atuações decisivas e regularidade.
Com a chegada do argentino, o Vasco passa a contar com oito estrangeiros no elenco. Ele será o quinto reforço da equipe para 2026, após Johan Rojas, Alan Saldivia, Marino Hinestroza, Brenner e Cuiabano.
