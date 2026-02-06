Thairo Arruda se despede do Botafogo e deixa cargo de CEO da SAF

Então CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda se despediu do clube nesta terça-feira (6) em publicação nas redes sociais. O dirigente vinha em conflito nos bastidores com o empresário John Textor em meio ao cenário de crise financeira do projeto.

Thairo Arruda nunca foi nomeado CEO da SAF, mas exercia a função por ser "braço direito", homem de confiança de Textor. Ele chegou a comandar buscas pela contratação de um profissional para o cargo, ouviu recusas de executivos e, assim, assumiu interinamente.

— Levo comigo histórias, aprendizados, cicatrizes e um orgulho imenso. Um dia, talvez eu coloque tudo isso no papel, para contar o que foi viver esse capítulo por dentro. O projeto segue. O clube é maior do que qualquer pessoa. E a torcida é a alma que move tudo isso. Vocês são a força que empurra, sustenta e faz o clube sobreviver nos momentos mais difíceis — escreveu Thairo Arruda.

Nas últimas semanas, Thairo e John Textor entraram em conflito por causa dos moldes do possível aporte apresentado pelo dono da SAF. Conforme antecipou o Lance!, o dirigente discordou das cláusulas de garantia de vendas de ativos e juros acima da taxa do mercado para que a SAF recebesse mais de R$ 260 milhões em um empréstimo.

Outrora grandes parceiros, houve ruptura no meio do mês de janeiro. Thairo e Textor se afastaram e a saída do CEO era dada como iminente nos bastidores do Nilton Santos. Ele, vale lembrar, junto com Danilo Caixeiro em operação na empresa Matix Capital apresentaram o Botafogo ao estadunidense e convenceram pela compra da SAF em 2022.

— A John Textor: a minha gratidão pelo convite a fazer parte desse projeto. Obrigado, obrigado, obrigado, Botafogo — destacou.

John Textor com Thairo Arruda no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja o texto de Thairo Arruda:

"Hoje chegou a minha vez de me despedir da estrela mais brilhante do céu, o clube que marcou a minha vida para sempre.

Foram quatro anos intensos, vividos no limite da emoção. Saímos de um começo extremamente difícil, sem estrutura básica para os atletas (chuveiros sem água quente, gelo na caixa d'água, marmita pros atletas… etc), atravessamos retomadas, colapsos, noites sem dormir, decisões duras… Vivemos o melhor ano da história em 2024 e enfrentamos, com coragem, o dramático desafio societário de 2025. Cada fase deixou marcas profundas.

Mas se aprendi algo aqui, é que a Fênix é alvinegra. Cai, sente o golpe, mas sempre se levanta — mais forte. E vai se levantar de novo.

Entreguei a esse clube o melhor de mim. De corpo, alma e coração. Ao longo do caminho, encontrei pessoas que viraram família. Gente que ama esse escudo de forma rara e que continuará lutando todos os dias pelo nosso Fogão.

Levo comigo histórias, aprendizados, cicatrizes e um orgulho imenso. Um dia, talvez eu coloque tudo isso no papel, para contar o que foi viver esse capítulo por dentro. O projeto segue. O clube é maior do que qualquer pessoa. E a torcida é a alma que move tudo isso. Vocês são a força que empurra, sustenta e faz o clube sobreviver nos momentos mais difíceis.

Por isso, deixo um último pedido, do fundo do coração: continuem. Apoiando e acreditando. Empurrando esse time de guerreiros dentro e fora de campo.

A John Textor: a minha gratidão pelo convite a fazer parte desse projeto

Obrigado, obrigado, obrigado, Botafogo.

Thairo Arruda."