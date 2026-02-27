Corinthians avalia ampliar capacidade da Neo Química Arena; entenda

Representantes da Gaviões da Fiel Torcida estiveram na Neo Química Arena na tarde desta quinta-feira (26) para acompanhar de perto a vistoria das obras que envolvem a retirada das cadeiras do Setor Sul e as intervenções previstas para ampliar a capacidade do Setor Leste. A visita ocorreu a convite da diretoria do Corinthians e contou com a presença do presidente Osmar Stabile.

continua após a publicidade

A reformulação do Setor Sul permitirá um aumento significativo no número de lugares disponíveis, elevando a capacidade do espaço de 7.406 para 9.083 torcedores. Já no Setor Leste, está prevista a construção das laterais do anel superior, em modelo inspirado nas arquibancadas da NFL, o que deve acrescentar cerca de dois mil novos assentos ao estádio.

Com a conclusão de todas as etapas do projeto, a expectativa é que a Arena ultrapasse a marca de 50 mil lugares. Segundo nota publicada pela Torcida Organizada, essas alterações ainda dependem do aval dos órgãos públicos.

continua após a publicidade

Durante a visita técnica, o grupo também solicitou a abertura de um novo acesso no Setor Norte, nas proximidades da quadra já existente no complexo esportivo.

Medida não é inédita no Corinthians

Em fevereiro do ano passado, o Corinthians ampliou a capacidade de seu estádio para 48.905 pessoas sem a necessidade de realizar obras. À época, o clube informou que a mudança ocorreu após uma liberação maior de público no laudo de segurança da Polícia Militar, o que permitiu a colocação de mais ingressos à venda para a Fiel.

continua após a publicidade

O maior número de torcedores em um único jogo foi registrado no empate sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, quando 48.196 pessoas estiveram presentes e geraram renda de R$4.638.125,50.

Na sequência, dois clássicos contra o Santos também figuram entre os cinco maiores públicos do clube na temporada, ambos pelo Estadual, com 47.695 pagantes e renda de R$2.952.483,00 no primeiro confronto, e 47.472 torcedores e arrecadação de R$3.469.727,00 no segundo duelo.

Néo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Veja abaixo a nota divulgada pela Gaviões da Fiel

GAVIÕES E DIRETORIA DO CORINTHIANS AVALIAM MUDANÇAS ESTRUTURAIS NO SETOR SUL DA ARENA

O Gaviões da Fiel Torcida esteve presente na tarde desta quinta-feira (26), na Neo Química Arena, após convite da diretoria do Corinthians, para acompanhar de perto a vistoria das obras de retirada das cadeiras do Setor Sul e das intervenções voltadas ao aumento de capacidade no Setor Leste. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, também participou da visita.

Segundo o clube, a retirada das cadeiras do Setor Sul permitirá ampliar a capacidade do local, que passará de 7.406 para 9.083 lugares.

Além disso, está prevista a construção das laterais do Setor Leste Superior, inspirada nas arquibancadas utilizadas na NFL, o que deve adicionar aproximadamente 2.000 novos lugares.

Com todas as intervenções concluídas, a Neo Química Arena deve ultrapassar a marca de 50 mil lugares de capacidade total.

O Corinthians informou também aos representantes do Gaviões da Fiel que todas as mudanças dependem da aprovação dos órgãos públicos.

Durante a visita, o Gaviões também solicitou a criação de uma nova entrada no Setor Norte, próxima à quadra já existente na Arena.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.