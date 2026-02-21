Confira os palpites do Lance! para Vasco x Fluminense pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O duelo acontece neste domingo (22/02), no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, a partir das 18h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Vasco x Fluminense (22/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Fluminense entra como favorito para o confronto, mesmo atuando como visitante. A equipe vive momento mais consistente e apresentou maior regularidade ao longo da temporada, enquanto o Vasco da Gama tem oscilado, inclusive em partidas decisivas do Campeonato Carioca. No último encontro entre os clubes, o Fluminense marcou o único gol da partida e garantiu a vitória, cenário que reforça a confiança em novo resultado positivo.

O Fluminense venceu quatro dos seus últimos cinco jogos

dos seus últimos jogos O Vasco conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos

vitória nos últimos compromissos Na temporada atual, o Vasco venceu 33% das partidas, enquanto o Fluminense registra 89% de aproveitamento

Outros palpites para Vasco x Fluminense

A tendência é de um confronto com pelo menos onze escanteios, cenário que tem ocorrido com frequência, especialmente nos jogos do Vasco da Gama. A equipe utiliza bastante os pontas e aposta em cruzamentos constantes, fator que eleva o número de tiros de canto. Três dos últimos cinco jogos do Gigante da Colina terminaram com pelo menos onze escanteios. Além disso, Vasco e Fluminense somam média de 11,55 escanteios por partida na temporada atual.

O Fluminense surge como favorito tanto para vencer quanto para abrir o placar. A equipe marcou primeiro em todos os seus últimos sete jogos, demonstrando intensidade desde os minutos iniciais. Já o Vascão concentra maior volume ofensivo entre os minutos 46 e 60, o que reduz a probabilidade de marcar ainda no primeiro tempo.

Por fim, apesar da projeção elevada para escanteios, o placar tende a ser ajustado. Todos os últimos cinco jogos do Vasco terminaram com menos de 2,5 gols, enquanto quatro dos últimos cinco compromissos do Fluminense registraram no máximo dois gols.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

O Gigante da Colina chega pressionado após resultados irregulares, inclusive diante de adversários considerados menos favoritos. No último compromisso, empatou com o Volta Redonda e precisou decidir nos pênaltis para garantir vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Antes disso, foi derrotado pelo Bahia por 1 x 0.

Para o confronto, o técnico não poderá contar com o volante Hugo Moura, que sofreu lesão na coxa na partida anterior e está fora.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Roberto Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Nuno Moreira e Andrés Gómez. Técnico Fernando Diniz

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense chega como favorito para o confronto. Na última partida, venceu o Bangu por 3 x 1. Antes disso, superou o Botafogo por 1 x 0 e também venceu o Maricá pelo mesmo placar. A equipe não perde há cinco jogos, demonstrando consistência defensiva e eficiência no setor ofensivo.

Para a partida, o Tricolor terá algumas ausências. O meia Nonato e o lateral Guilherme Arana estão fora, enquanto Hércules, que já vinha afastado, segue indisponível.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Confronto direto e estatísticas de Vasco x Fluminense

O histórico recente entre Vasco e Fluminense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vasco e Fluminense

14/12/2025 — Fluminense 1 x 0 Vasco da Gama (Copa do Brasil)

11/12/2025 — Vasco da Gama 2 x 1 Fluminense (Copa do Brasil)

20/10/2025 — Vasco da Gama 2 x 0 Fluminense (Campeonato Brasileiro – Série A)

24/05/2025 — Fluminense 2 x 1 Vasco da Gama (Campeonato Brasileiro – Série A)

05/02/2025 — Vasco da Gama 1 x 2 Fluminense (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Vasco e Fluminense

O Cruz-maltino marcou 47 escanteios nos cinco últimos jogos, alcançando média de 9,4 cantos por partida O Tricolor das Laranjeiras sofre, em média, 3,6 escanteios por jogo O Fluzão registra média de 56 ataques perigosos por partida, o equivalente a 0,6 por minuto O Flu apresenta média de 14,5 finalizações por jogo O último confronto entre as equipes terminou com vitória do Nense por 1 x 0

Comparação de Odds para Vasco x Fluminense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,80 1,90 Superbet 1,80 1,95 Bet365 1,90 1,90

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Fluminense

Fluminense vence (2,42 na Betsson) Mais de 10 Escanteios (2,25 na Bet365) Fluminense marca o 1º gol (1,88 na Superbet) Menos de 2,5 Gols (1,62 na Betsson)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.