menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense fecha parceria de descontos com o Maracanã

Acordo envolve Museus do clube e do estádio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
05:00
Fluminense x Vasco no Maracanã pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
imagem cameraFluminense x Vasco no Maracanã pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense firmou uma parceria com o Maracanã que garante desconto para quem visitar os dois espaços turísticos. A partir do acordo, o torcedor que fizer o Flu Tour ou visitar o Museu Fluminense FC terá 20% de desconto no Tour Maracanã. O benefício também vale no sentido inverso.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense acirra disputa com Botafogo por Dantas, do Novorizontino

Para utilizar a promoção, é necessário apresentar o ingresso válido da primeira visita no momento da compra do segundo passeio.

O Museu Fluminense FC funciona na sede das Laranjeiras e reúne itens históricos do clube, com uma proposta expositiva dividida por capítulos temáticos. O espaço conta com recursos audiovisuais e referências culturais ligadas à história tricolor, além de uma sala dedicada à conquista da Libertadores, com a taça e conteúdos sobre a campanha.

Já o Flu Tour inclui, além da entrada no museu, uma visita guiada por áreas da sede social, como o Salão Nobre, e acesso ao Estádio Manoel Schwartz. O Tour Maracanã, por sua vez, percorre áreas internas do estádio, como vestiários e zona mista, e funciona diariamente, com alterações em dias de jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Progamações do Fluminense e do Maracanã

Museu Fluminense FC
Funcionamento:

  • Terça a sexta-feira: 10h às 18h
  • Sábados, domingos e feriados: 10h às 16h
  • Segunda-feira: fechado

Tour Maracanã
Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h
*Em dias de jogos, a programação pode ser alterada

Aposte na partida em jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias