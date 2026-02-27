Fluminense fecha parceria de descontos com o Maracanã

O Fluminense firmou uma parceria com o Maracanã que garante desconto para quem visitar os dois espaços turísticos. A partir do acordo, o torcedor que fizer o Flu Tour ou visitar o Museu Fluminense FC terá 20% de desconto no Tour Maracanã. O benefício também vale no sentido inverso.

Para utilizar a promoção, é necessário apresentar o ingresso válido da primeira visita no momento da compra do segundo passeio.

O Museu Fluminense FC funciona na sede das Laranjeiras e reúne itens históricos do clube, com uma proposta expositiva dividida por capítulos temáticos. O espaço conta com recursos audiovisuais e referências culturais ligadas à história tricolor, além de uma sala dedicada à conquista da Libertadores, com a taça e conteúdos sobre a campanha.

Já o Flu Tour inclui, além da entrada no museu, uma visita guiada por áreas da sede social, como o Salão Nobre, e acesso ao Estádio Manoel Schwartz. O Tour Maracanã, por sua vez, percorre áreas internas do estádio, como vestiários e zona mista, e funciona diariamente, com alterações em dias de jogos.

Progamações do Fluminense e do Maracanã

Museu Fluminense FC

Funcionamento:

Terça a sexta-feira: 10h às 18h

Sábados, domingos e feriados: 10h às 16h

Segunda-feira: fechado

Tour Maracanã

Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h

*Em dias de jogos, a programação pode ser alterada

