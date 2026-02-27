Fluminense fecha parceria de descontos com o Maracanã
Acordo envolve Museus do clube e do estádio
O Fluminense firmou uma parceria com o Maracanã que garante desconto para quem visitar os dois espaços turísticos. A partir do acordo, o torcedor que fizer o Flu Tour ou visitar o Museu Fluminense FC terá 20% de desconto no Tour Maracanã. O benefício também vale no sentido inverso.
Para utilizar a promoção, é necessário apresentar o ingresso válido da primeira visita no momento da compra do segundo passeio.
O Museu Fluminense FC funciona na sede das Laranjeiras e reúne itens históricos do clube, com uma proposta expositiva dividida por capítulos temáticos. O espaço conta com recursos audiovisuais e referências culturais ligadas à história tricolor, além de uma sala dedicada à conquista da Libertadores, com a taça e conteúdos sobre a campanha.
Já o Flu Tour inclui, além da entrada no museu, uma visita guiada por áreas da sede social, como o Salão Nobre, e acesso ao Estádio Manoel Schwartz. O Tour Maracanã, por sua vez, percorre áreas internas do estádio, como vestiários e zona mista, e funciona diariamente, com alterações em dias de jogos.
Progamações do Fluminense e do Maracanã
Museu Fluminense FC
Funcionamento:
- Terça a sexta-feira: 10h às 18h
- Sábados, domingos e feriados: 10h às 16h
- Segunda-feira: fechado
Tour Maracanã
Funcionamento: diariamente, das 9h às 17h
*Em dias de jogos, a programação pode ser alterada
