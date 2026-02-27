menu hamburguer
Botafogo

Botafogo negocia contratação do lateral-esquerdo Johan Mojica

Jogador defende o Mallorca, da Espanha, e a seleção colombiana

Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
17:18
Johan Mojica entrou na mira do Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)
O Botafogo se agita na reta final da janela de transferências e abriu conversas pela contratação do lateral-esquerdo Johan Mojica, de 33 anos, do Mallorca-ESP e da seleção colombiana. A intenção é assinar com o jogador em definitivo e uma proposta foi enviada.

➡️ Botafogo conhece datas de jogos com o Barcelona-EQU pela Libertadores

Johan Mojica chegou ao Mallorca em 2024 após passagens por Villarreal e Osasuna (por empréstimo), e soma 62 jogos. O jogador, projetado ao profissional pelo Deportivo Cali, ainda acumula temporadas com camisas do Rayo Vallecano, Valladolid, Girona e Elche, além da Atalanta na Itália.

A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pela reportagem do Lance!.

Para poder contar com o jogador, o Botafogo precisa acelerar os trâmites para tê-lo até a próxima terça-feira (3/3), data do fechamento da primeira janela internacional. Para aquisições de jogadores dos estaduais, o período vai até o dia 27.

Botafogo ativo no mercado

Para a mesma posição, a SAF contratou o jovem Jhoan Hernández, também colombiano, que já estreou pelo time profissional e foi integrado ao sub-20. Johan Mojica, caso acerte com o Glorioso, chegaria para brigar por posição com o capitão Alex Telles.

Até o momento, o Botafogo contratou os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, os volantes Wallace Davi, Edenilson e Cristian Medina, além do atacante Lucas Villalba.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

