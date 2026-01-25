Fluminense x Flamengo: veja retrospecto de Zubeldía e Filipe Luís em clássicos
Fluminense e Flamengo se enfrentam, neste domingo (25), às 18h (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes contam com técnicos acostumados à jogos grandes. Pensando nisso, o Lance! detalhou como é o retrospecto de cada um deles em clássicos no futebol brasileiro.
Zubeldía x Filipe Luís em clássicos
Os dois treinadores possuem uma amostragem parecida em clássicos disputados no futebol brasileiro. Somando as passagens por São Paulo e Fluminense, Zubeldía tem 15 jogos deste tipo, com seis vitórias, três empates e seis derrotas.
Já Filipe Luís treinou apenas o Flamengo e tem 14 clássicos na conta, mas com um aproveitamento melhor. São nove vitórias, três empates e duas derrotas para o brasileiro.
Porém, no único clássico disputado entre os dois, foi o argentino quem se saiu melhor. No segundo turno do Brasileirão de 2025, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã com gols de Acosta e Serna.
Duelo da nova geração
Zubeldía e Filipe Luis são representantes da nova geração de treinadores sul-americanos. O argentino de 45 anos possui mais rodagem ao longo da carreira e acumulou passagens por clubes como Barcelona de Guayaquil, Racing e LDU.
O argentino chegou ao São Paulo em abril de 2024, após bom trabalho na LDU. No time paulista, entretanto, Zubeldía acumulou desgastes com a torcida e a diretoria, e deixou o clube com pouco mais de um ano no cargo. Três meses depois, o técnico chegou ao Fluminense e classificou o clube para a fase de grupos da Libertadores de 2026.
Por outro lado, Filipe Luís desponta como um dos grandes fenômenos do mercado de treinadores nos últimos anos. Com menos de dois anos de carreira, o técnico de 40 anos já conquistou a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil.
Os dois estarão à beira do campo neste domingo (25) para o primeiro clássico entre Fluminense e Flamengo de 2026. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h (de Brasília). O Tricolor ocupa a 2ª posição do Grupo A, com 6 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o 5º colocado do Grupo B, com 4 pontos.
