Fluminense x Flamengo: veja retrospecto de Zubeldía e Filipe Luís em clássicos

Clássico carioca colocará os treinadores frente a frente pela segunda vez

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
13:07
Atualizado há 4 minutos
Zubeldía - Filipe Luís
imagem cameraZubeldía e Filipe Luís se enfrentarão no clássico entre Fluminense e Flamengo, pelo Campeonato Carioca de 2026 (Fotos: Lucas Merçon/Fluminense - Gilvan de Souza/Flamengo)
Fluminense e Flamengo se enfrentam, neste domingo (25), às 18h (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes contam com técnicos acostumados à jogos grandes. Pensando nisso, o Lance! detalhou como é o retrospecto de cada um deles em clássicos no futebol brasileiro.

➡️Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações

Zubeldía x Filipe Luís em clássicos

Os dois treinadores possuem uma amostragem parecida em clássicos disputados no futebol brasileiro. Somando as passagens por São Paulo e Fluminense, Zubeldía tem 15 jogos deste tipo, com seis vitórias, três empates e seis derrotas.

Já Filipe Luís treinou apenas o Flamengo e tem 14 clássicos na conta, mas com um aproveitamento melhor. São nove vitórias, três empates e duas derrotas para o brasileiro.

Porém, no único clássico disputado entre os dois, foi o argentino quem se saiu melhor. No segundo turno do Brasileirão de 2025, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã com gols de Acosta e Serna.

Zubeldía prepara um time modificado do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Zubeldía chegou ao Fluminense após passagem pelo São Paulo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Duelo da nova geração

Zubeldía e Filipe Luis são representantes da nova geração de treinadores sul-americanos. O argentino de 45 anos possui mais rodagem ao longo da carreira e acumulou passagens por clubes como Barcelona de Guayaquil, Racing e LDU.

O argentino chegou ao São Paulo em abril de 2024, após bom trabalho na LDU. No time paulista, entretanto, Zubeldía acumulou desgastes com a torcida e a diretoria, e deixou o clube com pouco mais de um ano no cargo. Três meses depois, o técnico chegou ao Fluminense e classificou o clube para a fase de grupos da Libertadores de 2026.

Filipe Luís Flamengo Palmeiras Libertadores
Filipe Luís durante a final da Libertadores de 2025 entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Luis Acosta/AFP)

Por outro lado, Filipe Luís desponta como um dos grandes fenômenos do mercado de treinadores nos últimos anos. Com menos de dois anos de carreira, o técnico de 40 anos já conquistou a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Os dois estarão à beira do campo neste domingo (25) para o primeiro clássico entre Fluminense e Flamengo de 2026. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 18h (de Brasília). O Tricolor ocupa a 2ª posição do Grupo A, com 6 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o 5º colocado do Grupo B, com 4 pontos.

