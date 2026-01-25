O Fluminense x Flamengo deste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, marca mais do que a quarta rodada do Campeonato Carioca. O duelo representa o primeiro clássico de 2026 e dá início a mais um ano em que o Fluminense entra em campo com uma missão já conhecida: competir de igual para igual com o Flamengo, clube de maior investimento da América Latina, mesmo operando em um patamar financeiro inferior.

Nos últimos anos, essa diferença fora de campo não se traduziu em superioridade clara dentro das quatro linhas. Desde 2021, Flamengo e Fluminense protagonizam uma rivalidade marcada por equilíbrio, decisões diretas e alternância de momentos, em um recorte que desafia a lógica orçamentária do futebol nacional. O Tricolor é o time que melhor contesta o rival nesse período.

Enquanto o Flamengo mantém receitas bilionárias, elencos extensos e alto poder de reposição, o Fluminense construiu seu caminho com investimentos mais controlados, contratações pontuais e continuidade de projeto. Ainda assim, os resultados mostram que a distância financeira não impediu o Tricolor de disputar e vencer títulos relevantes no período.

Na década, o Flamengo levantou troféus importantes: duas Libertadores, duas Copas do Brasil, três Cariocas e um Brasileirão. O Fluminense respondeu com o maior feito de sua história ao conquistar a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, ambos em cima do rival. O Rubro-Negro tem vantagem clara nas conquistas, mas o Tricolor não deixa de competir.

O retrospecto recente do Fla-Flu mostra um cenário de equilíbrio competitivo, mesmo com o Flamengo operando, ano após ano, com o maior investimento do futebol brasileiro. Desde 2021, os confrontos diretos alternam vitórias, empates e pequenos períodos de domínio de cada lado, sem que o Rubro-Negro consiga impor uma sequência longa de resultados sobre o Tricolor. Nos últimos cinco anos, o Fluminense venceu partidas decisivas, como os triunfos no Brasileirão de 2021, 2022, 2024 e 2025, além de resultados marcantes no Carioca, incluindo o 4 a 1 de 2023, que ficou como um dos clássicos mais simbólicos da década.

Mesmo quando o Flamengo venceu, a maioria dos jogos foi marcada por placares apertados e baixo número de gols, o que evidencia partidas travadas e de alto nível tático. Empates em sequência — como os 0 a 0 no Carioca e no Brasileirão de 2023, 2024 e 2025 — reforçam a dificuldade do confronto.

Em 2026, o roteiro se repete. O Flamengo inicia a temporada com força máxima e elenco mais robusto, enquanto o Fluminense aposta na organização coletiva, na manutenção de uma base e na consolidação de um modelo que já se mostrou capaz de equilibrar forças no clássico.

📊 Retrospecto da década de Fluminense x Flamengo

⚽28 jogos

🟢🔴VITÓRIAS DO FLU: 11

🔴⚫VITÓRIAS DO FLA: 9

🤝EMPATES: 8

2021

Fla 1 x 2 Flu — 06/01/2021 — Brasileirão

Fla 0 x 1 Flu — 14/03/2021 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 1 Fla — 15/05/2021 — Campeonato Carioca

Fla 3 x 1 Flu — 22/05/2021 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 1 Flu — 04/07/2021 — Brasileirão

Flu 3 x 1 Fla — 23/10/2021 — Brasileirão

2022

Fla 0 x 1 Flu — 06/02/2022 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 2 Flu — 30/03/2022 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 1 Fla — 02/04/2022 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 2 Fla — 29/05/2022 — Brasileirão

Fla 1 x 2 Flu — 18/09/2022 — Brasileirão

2023

Fla 1 x 2 Flu — 08/03/2023 — Campeonato Carioca

Fla 2 x 0 Flu — 01/04/2023 — Campeonato Carioca

Flu 4 x 1 Fla — 09/04/2023 — Campeonato Carioca

Flu 0 x 0 Fla — 16/05/2023 — Copa do Brasil

Fla 2 x 0 Flu — 01/06/2023 — Copa do Brasil

Flu 0 x 0 Fla — 16/07/2023 — Brasileirão

Fla 1 x 1 Flu — 11/11/2023 — Brasileirão

2024

Fla 2 x 0 Flu — 25/02/2024 — Campeonato Carioca

Flu 0 x 2 Fla — 09/03/2024 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 0 Flu — 16/03/2024 — Campeonato Carioca

Flu 0 x 1 Fla — 23/06/2024 — Brasileirão

Fla 0 x 2 Flu — 17/10/2024 — Brasileirão

2025

Flu 0 x 0 Fla — 08/02/2025 — Campeonato Carioca

Flu 1 x 2 Fla — 12/03/2025 — Campeonato Carioca

Fla 0 x 0 Flu — 16/03/2025 — Campeonato Carioca

Fla 1 x 0 Flu — 20/07/2025 — Brasileirão

Flu 2 x 1 Fla — 19/11/2025 — Brasileirão

