imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fluminense x Flamengo: Maracanã inicia instalação de redes em setores visitantes

Tendência é que novidade passe a funcionar no próximo sábado (22), quando o Rubro-Negro recebe o Bragantino

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
19:32
redes setores visitantes Maracanã
imagem cameraRede instalada no setor Sul do Maracanã antes do duelo entre Fluminense e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)
O Maracanã, palco do duelo entre Fluminense e Flamengo nesta quarta-feira (19), iniciou a instalação de redes nos setores visitantes. O setor Sul foi o primeiro a receber a novidade, já presente no palco do clássico válido pela 34ª rodada do Brasileirão; a estreia, contudo, deve acontecer apenas no próximo sábado (22).

➡️ Maracanã leiloa 32 camarotes para 2026 em três horas; entenda

O Lance! já havia noticiado a intenção do Rubro-Negro na instalação das redes no setor destinado a torcedores adversários, conforme aprovado em reunião do Conselho Deliberativo em agosto. Desta forma, cerca de cinco mil lugares a mais seriam gerados para a torcida do Fla. Restava, no entanto, entrar em acordo com o Tricolor para dar sequência à iniciativa.

A novidade foi instalada, por enquanto, apenas no setor Sul, e não será utilizada no duelo desta quarta-feira (19), que tem torcida mista. A tendência é que a estreia aconteça na partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, no próximo sábado (22).

As redes nos setores visitantes são comuns em estádios no Brasil. Exemplos são a Arena MRV, do Atlético-MG, e o Allianz Parque, do Palmeiras. A estrutura era pedido de parte da torcida rubro-negra para ampliar o número de ingressos disponíveis para os mandantes.

redes setores visitantes Maracanã Fluminense x Flamengo
Rede instalada no setor Sul do Maracanã antes do duelo entre Fluminense e Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

