Fluminense x Flamengo: Maracanã inicia instalação de redes em setores visitantes
Tendência é que novidade passe a funcionar no próximo sábado (22), quando o Rubro-Negro recebe o Bragantino
- Matéria
- Mais Notícias
O Maracanã, palco do duelo entre Fluminense e Flamengo nesta quarta-feira (19), iniciou a instalação de redes nos setores visitantes. O setor Sul foi o primeiro a receber a novidade, já presente no palco do clássico válido pela 34ª rodada do Brasileirão; a estreia, contudo, deve acontecer apenas no próximo sábado (22).
Relacionadas
- Futebol Nacional
Rivalidade dentro de campo, parceria fora; A relação Fluminense x Flamengo
Futebol Nacional19/11/2025
- Fora de Campo
Jogo das Estrelas passa a fazer parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro
Fora de Campo19/11/2025
- Flamengo
Flamengo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Flamengo19/11/2025
➡️ Maracanã leiloa 32 camarotes para 2026 em três horas; entenda
O Lance! já havia noticiado a intenção do Rubro-Negro na instalação das redes no setor destinado a torcedores adversários, conforme aprovado em reunião do Conselho Deliberativo em agosto. Desta forma, cerca de cinco mil lugares a mais seriam gerados para a torcida do Fla. Restava, no entanto, entrar em acordo com o Tricolor para dar sequência à iniciativa.
A novidade foi instalada, por enquanto, apenas no setor Sul, e não será utilizada no duelo desta quarta-feira (19), que tem torcida mista. A tendência é que a estreia aconteça na partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, no próximo sábado (22).
As redes nos setores visitantes são comuns em estádios no Brasil. Exemplos são a Arena MRV, do Atlético-MG, e o Allianz Parque, do Palmeiras. A estrutura era pedido de parte da torcida rubro-negra para ampliar o número de ingressos disponíveis para os mandantes.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias