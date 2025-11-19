O Maracanã, palco do duelo entre Fluminense e Flamengo nesta quarta-feira (19), iniciou a instalação de redes nos setores visitantes. O setor Sul foi o primeiro a receber a novidade, já presente no palco do clássico válido pela 34ª rodada do Brasileirão; a estreia, contudo, deve acontecer apenas no próximo sábado (22).

continua após a publicidade

➡️ Maracanã leiloa 32 camarotes para 2026 em três horas; entenda

O Lance! já havia noticiado a intenção do Rubro-Negro na instalação das redes no setor destinado a torcedores adversários, conforme aprovado em reunião do Conselho Deliberativo em agosto. Desta forma, cerca de cinco mil lugares a mais seriam gerados para a torcida do Fla. Restava, no entanto, entrar em acordo com o Tricolor para dar sequência à iniciativa.

A novidade foi instalada, por enquanto, apenas no setor Sul, e não será utilizada no duelo desta quarta-feira (19), que tem torcida mista. A tendência é que a estreia aconteça na partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, no próximo sábado (22).

continua após a publicidade

As redes nos setores visitantes são comuns em estádios no Brasil. Exemplos são a Arena MRV, do Atlético-MG, e o Allianz Parque, do Palmeiras. A estrutura era pedido de parte da torcida rubro-negra para ampliar o número de ingressos disponíveis para os mandantes.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo