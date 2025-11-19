Flamengo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra

O Flamengo apresentou nesta quarta-feira (20) a camisa especial "Diamantes Negros", criada em celebração ao Dia da Consciência Negra e em homenagem à forte herança negra que moldou a história do clube, do esporte brasileiro e da cultura nacional. O lançamento integra também as comemorações pelos 130 anos do Rubro-Negro.

Sob o conceito "O brilho das nossas conquistas é a nossa herança", a campanha de lançamento exalta a ancestralidade rubro-negra e os ídolos que abriram caminhos dentro e fora de campo. O tributo destaca nomes históricos como Leônidas da Silva, além de Jarbas, Domingos, Nonô, Zizinho, Érica, Adílio, Adriano, Vini Jr., Isaquias e Rebeca — atletas que romperam barreiras, encantaram gerações e se tornaram símbolos de talento, resistência e representatividade.

Design com inspiração africana

A nova camisa traz uma estampa inspirada no sankofa, símbolo de origem africana que representa a importância de revisitar o passado para construir um futuro melhor. O conceito se conecta diretamente à trajetória rubro-negra, repleta de atletas negros que marcaram gerações e contribuíram para o legado esportivo do clube.

Disponibilidade e valores da nova camisa do Flamengo

A camisa "Diamantes Negros" chega ao público em 20 de novembro, nas lojas físicas oficiais e no site oficial do clube. No entanto, torcedores que comparecerem ao Maracanã no clássico Fla-Flu, no dia 19 de novembro, terão acesso a uma pré-venda exclusiva nos quiosques do estádio.

Preços:

R$ 279,90 – modelo masculino

R$ 259,90 – modelo feminino

R$ 239,90 – modelo infantil

Arlindinho é o embaixador da campanha

A ação tem como embaixador o cantor e músico Arlindinho, escolhido por representar a continuidade artística e emocional de seu pai, o eterno rubro-negro Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas da história do país. Para reforçar o vínculo com a música, a campanha apresenta ainda a canção inédita "Nossa Herança", composta especialmente para o lançamento.

Camisa Flamengo Dia da Consciência Negra (Foto: Divulgação/Flamengo)

