Flamengo lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Peça celebra herança negra e integra as comemorações dos 130 anos do clube
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo apresentou nesta quarta-feira (20) a camisa especial "Diamantes Negros", criada em celebração ao Dia da Consciência Negra e em homenagem à forte herança negra que moldou a história do clube, do esporte brasileiro e da cultura nacional. O lançamento integra também as comemorações pelos 130 anos do Rubro-Negro.
Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Flamengo com Ganso de volta
Fluminense
Felipe Melo manda recado para torcedora do Flamengo antes do Fla-Flu: ‘Oi, vice’
Fora de Campo
Compare desempenho do Flamengo de Filipe Luís com e sem Pedro
Flamengo
Sob o conceito "O brilho das nossas conquistas é a nossa herança", a campanha de lançamento exalta a ancestralidade rubro-negra e os ídolos que abriram caminhos dentro e fora de campo. O tributo destaca nomes históricos como Leônidas da Silva, além de Jarbas, Domingos, Nonô, Zizinho, Érica, Adílio, Adriano, Vini Jr., Isaquias e Rebeca — atletas que romperam barreiras, encantaram gerações e se tornaram símbolos de talento, resistência e representatividade.
Design com inspiração africana
A nova camisa traz uma estampa inspirada no sankofa, símbolo de origem africana que representa a importância de revisitar o passado para construir um futuro melhor. O conceito se conecta diretamente à trajetória rubro-negra, repleta de atletas negros que marcaram gerações e contribuíram para o legado esportivo do clube.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Disponibilidade e valores da nova camisa do Flamengo
A camisa "Diamantes Negros" chega ao público em 20 de novembro, nas lojas físicas oficiais e no site oficial do clube. No entanto, torcedores que comparecerem ao Maracanã no clássico Fla-Flu, no dia 19 de novembro, terão acesso a uma pré-venda exclusiva nos quiosques do estádio.
Preços:
- R$ 279,90 – modelo masculino
- R$ 259,90 – modelo feminino
- R$ 239,90 – modelo infantil
Arlindinho é o embaixador da campanha
A ação tem como embaixador o cantor e músico Arlindinho, escolhido por representar a continuidade artística e emocional de seu pai, o eterno rubro-negro Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas da história do país. Para reforçar o vínculo com a música, a campanha apresenta ainda a canção inédita "Nossa Herança", composta especialmente para o lançamento.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Leia mais notícias do Flamengo
➡️Flamengo define programação para a final da Libertadores com o Palmeiras
➡️Flamengo comemora decisão judicial em processo contra a Libra
➡️Flamengo 130 anos: Zinho revisita raízes no clube que transformou a sua história
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias